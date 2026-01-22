全聯馬年福袋初一開賣！中獎率飆升1.6倍 拚手氣帶回367萬保時捷

農曆新年最受矚目的全聯福袋正式亮相，全聯將於春節期間推出馬年限定福袋，主打「通路最高中獎率」，於2月17日大年初一上午9:00在全聯、大全聯實體門市限量開賣。為強化中獎機會，今年大幅縮減福袋數量，發行8萬組抽獎序號，僅為去年的23%，但總獎項高達700多個，中獎率提升至去年的1.6倍，創下全通路最高水準，目標開賣當天即完銷，福袋業績可望突破4,500萬元，帶動春節檔期整體業績成長逾1成。

今年福袋攜手美國戶外生活風格品牌POLER合作，推出「福袋」與「福箱」2種型式，共3款商品，限量7萬個。包含售價600元的「POLER經典保溫保冷托特袋組」、600元的「POLER休閒多用擴充袋組」，以及900元的「POLER4吋摺疊推車組福箱」，其中福箱含2組抽獎序號，買越多中獎機會越高。最大獎祭出2台豪華車款，分別為市價約367萬元的PORSCHE Macan EV白色款，與市價約190萬的Mercedes-Benz GLA180摘星版黑色，為通路單一最高價值大獎。

全聯表示，今年策略回歸「大人的超市」，以家庭實用需求為核心，推出購物袋、保溫杯、摺疊推車與排隊神器摺疊椅，提升即買即用價值，600元福袋還內含飲料、零食、調味料、廚房紙巾等聚寶好物；此次也不提供小時達販售，回歸實體門市排隊購買體驗。過往深受喜愛的福利熊生肖偶袋，則改為馬年限定款單獨販售，限量8,000隻，直購價120元，或50福利點加99元即可帶回家，滿足收藏族群。

此外，大年初一再加碼推出到店好禮，凡於全聯、大全聯實體門市單筆消費滿500元，即可限量獲得「十全十美發財金」乙份，以福利熊與大全熊搭配紅包造型與10元發財金設計，討個新春好彩頭。全聯每店限量100份、大全聯每店限量200份，送完為止。消費者購買福袋時刷會員條碼即可自動參加抽獎，中獎將直接通知，非會員則需自行上網登錄。 福利熊生肖偶袋今年特別改為單獨販售，限量8,000隻。記者黃筱晴／攝影 POLER休閒多用擴充袋組，售價600元，限量30,000個。記者黃筱晴／攝影 POLER 4吋摺疊推車組，售價900元，限量10,000個。記者黃筱晴／攝影 大年初一於全聯、大全聯實體門市單筆消費滿500元，即可限量獲得「十全十美發財金」乙份。記者黃筱晴／攝影 POLER經典保溫保冷袋組，售價600元，限量30,000個。記者黃筱晴／攝影 全聯馬年福袋最大獎祭出2台豪華夢幻車款。圖／全聯提供