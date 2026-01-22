挺過店王重傷！新光三越吳昕陽：今年要走的更穩更遠、重返千億目標

2025年走過台中店氣爆意外，新光三越副董事長兼總經理吳昕陽表示，「去年對新光三越不是好過的一年，『回歸日常』這四個字並不是件容易的事。受到台中店停業226天的影響，新光三越全年業績衰退13%、達到830億元。若要說今年方向與目標，將是『穩健致遠』的一年，廷升整體韌性，不只要走得快，更要走得更穩，除了要讓台中店恢復到過去的水準，全年以1000億元營收為目標」。

新光三越台中中港店去年僅營業4個多月，但全年仍拚進全台百貨營收前十大榜單，讓同業直呼「真的不簡單！」，也讓人見識台中店堅強的實力與底氣。雖然去年遭逢巨大困難，但台中店仍在主顧客、廠商的支持下回歸，新光三越也在艱困中開創新局，去年9月底新光三越開出全台第16店台南小北門，把潮流社交體驗帶進台南，不到萬坪的空間，僅3個月即創造10億以上業績與250萬的來客。

另外，也在信義A9推出SKM Men’s，挑戰百貨同業不太敢去挑戰的男裝市場，推出後帶動A9館有5成以上來客成長、與更多的新客。SKM Men’s未來會不會在其他分店據點實現？吳昕陽指出，「這必須要！預計明、後年可望在台中店落地」。

新光三越整體會員來到437萬，去年為了深度服務高消費，特別規畫金卡會員，特別打造專屬貴賓室、一對一服務等專屬福利提供給超過萬名的金卡會員獨享，目前金卡會員大約貢獻新光三越全年2成以上業績。

吳昕陽表也談到，今年新光三越不只要走的更快，還要走的更穩、更遠，具體行動包括實體通路體驗提升、虛擬通路體驗升、生態圈經營與永續治理等四個面向升級，同時沒有放棄拓點，但今年還沒有新建商場的計畫。至於台北車站商場招標案，他也透露，「都有在研究」。

對於今年整體零售市場景氣，吳昕陽表示，仍然保守看待，關稅議題多少還是會影響到中小企業，而出國潮仍未緩解，加上日圓匯率處於低點，都會瓜分國內的消費力，對台灣百貨影響巨大，尤其日本百貨在觀光客貢獻業績中，台灣遊客僅排在陸客之後。對於出國潮已經持續3年，吳昕陽認為，百貨還是要回到根本，重視「人與人接觸的溫度」，所以新光三越會持續研究、深化與顧客所有的接觸點，強化與客人的連結度。

新光三越副董事長吳昕陽(右四)、執行副總吳昕昌(右三)與新光三越團隊合影。圖／新光三越提供 新光三越勇於挑戰同業不太敢嘗試的男裝市場，在台北信義新天地A9打造「SKM Men’s」專屬樓層。圖／新光三越提供 新光三越2025年在台北信義新天地A9打造「SKM Men’s」專屬樓層，推出後帶動A9館5成以上來客成長。記者江佩君／攝影 2025年9月底開出的新光三越台南小北門，主打潮流社交體驗，僅3個月即創造10億以上業績與250萬的來客。圖／摘自新光三越台南小北門粉絲專頁