鄧紫棋《I AM GLORIA 》世界巡迴演唱會 永豐信用卡友享優先購票權

永豐金控（2890）及銀行22日宣布，將獨家冠名贊助《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—台北站》。「華語樂壇創作天后」G.E.M.鄧紫棋睽違7年強勢回歸台北大型舞台，正式宣布《I AM GLORIA》台北站演唱會將於4月10、11、12日，一連三天於臺北大巨蛋強勢展開；而G.E.M.鄧紫棋更將寫下歷史，成為首位站上臺北大巨蛋舉辦個人演唱會的香港歌手。

永豐金控及銀行表示，本次獨家冠名贊助旨在透過這場音樂盛事，串聯優質金融服務與流行音樂文化，實現跨界合作的無限可能，進而邁向「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的企業願景。

《I AM GLORIA 世界巡迴演唱會》自啟動以來，足跡已橫跨亞、歐、美三大洲；隨著場次持續累積，目前巡演規模已正式準備邁向150場，149場當中的137場更為體育場規模，冠絕亞洲歌手單輪巡演的體育場場次。G.E.M.鄧紫棋憑藉其極具爆發力和感染力的歌聲，以及源源不絕的創作能量，於YouTube平台已擁有5首破億點閱MV（音樂錄像帶）；本系列巡演累計令G.E.M.鄧紫棋成全球女性歌手史上單輪巡演票房第二名，並奪下2024年華語樂壇主題巡演票房總冠軍。如今巡演進化至2.0版本，舞台規模與敘事深度全面升級，台北站無疑將成為樂迷矚目的巔峰場次。

為了回饋廣大客戶支持，永豐銀行精心規劃優先購票活動；永豐銀行表示，旗下信用卡友可於指定時段享有優先購票權益，親身體驗G.E.M.鄧紫棋的舞台魅力。