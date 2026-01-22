快訊

黑色詩人山本耀司新篇章！再度聯手HUBLOT 改寫沉默與力量的本格教義

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
黑色對山本耀司而言是沈默、是力量、是反抗、是跨界，更再度成為HUBLOT聯名表款的風格聚焦。圖／HUBLOT提供
黑色對山本耀司而言是沈默、是力量、是反抗、是跨界，更再度成為HUBLOT聯名表款的風格聚焦。圖／HUBLOT提供

當兩種極致美學再次交會，黑色成為最具力量感的語言。Hublot宇舶表再度與日本當代服裝大師山本耀司（Yohji Yamamoto）合作，以「黑色傳奇」為題發表全新經典融合系列山本耀司全黑迷彩表，呈現低調強勢的前衛姿態。

「我受前衛理念吸引，因為它能引發人們對既有規則的質疑，」山本耀司如此形容自己的創作信念。「這正是我珍視的方式。」宇舶表執行長Julien Tornare則指出：「對山本耀司而言，黑色是一種去蕪存菁的語言，讓輪廓與質感自在成形；而對宇舶來說，黑色是一種可被雕塑的材質。當兩種理念相遇，我們追求的是一種歷久彌新的奢華風格。」

曾表示自己「不需要色彩」幫忙的山本耀司，大量以黑色展現身體、服裝的立體建築感。黑色的服裝不僅象徵了獨立，山本耀司並發展出「負空間」與「餘白」的概念，更在1980年代前進巴黎，至此成為當代時尚領域不容忽視的存在，並獲得法國藝術與文學勳章、日本政府給予其紫綬褒章等勳位。

這已非雙方首次合作。過去山本耀司便曾以宇舶的Big Bang系列為畫布，展現運動性能與叛逆精神。2020年，為了慶祝HUBLOT東京銀座旗艦店開幕，當時曾發表限量50只的Big Bang GMT All Black Yohji Yamamoto腕表，同年加碼第二波的Big Bang Camo Yohji Yamamoto腕表，以及2021年的Big Bang 20th Anniversary All Black Yohji Yamamoto腕表。

2026年雙方的第四度合作新品則回返簡約原點，以三針設計重新詮釋山本耀司的極簡哲學。面盤上的迷彩圖騰並非印刷，是由多種材質獨立切割、拼接，並以宇舶的硫化工藝（Vulcanization）融合處理，透過「黑上黑」的手法堆疊出深淺層次，也像日本美學的「陰翳」概念。第四回的聯名限量表是一種返璞歸真的姿態，以三針、時間顯示的形式，象徵回返時間原點。42毫米的啞光黑色陶瓷表殼將以HUB1110自動上鏈機芯為動力，微噴砂拋光的黑色陶瓷表圈並加以6顆H形鈦金屬螺絲，功能則具備時間顯示和50米防水，全球限量300只，訂價則為37萬5,000元。

HUBLOT 經典融合系列山本耀司全黑限量迷彩表，限量300只，37萬5,000元。圖／HUBLOT提供
HUBLOT 經典融合系列山本耀司全黑限量迷彩表，限量300只，37萬5,000元。圖／HUBLOT提供
看似全黑的面盤是以浮雕層次呈現，最低限度的光線與陰影表現，還原了文學家筆下的陰翳之美。圖／HUBLOT提供
看似全黑的面盤是以浮雕層次呈現，最低限度的光線與陰影表現，還原了文學家筆下的陰翳之美。圖／HUBLOT提供
知名日本服裝設計師山本耀司熱愛黑色，又有「黑色詩人」之稱。圖／HUBLOT提供
知名日本服裝設計師山本耀司熱愛黑色，又有「黑色詩人」之稱。圖／HUBLOT提供

黑色 日本 服裝

