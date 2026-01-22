蕭邦琴聲再臨臺灣 劉珒Kate Liu 4月登上國家音樂廳 早鳥85折限時倒數！

備受國際樂壇矚目的鋼琴家劉珒（Kate Liu），將於2026年4月28日在國家音樂廳帶來《劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會》，以更成熟而深刻的音樂視野，詮釋浪漫樂派的經典鉅作。本場演出早鳥優惠已正式開跑，購票最低可享85折，限時優惠將於2月3日截止，邀請樂迷把握倒數時刻，提前入席這場備受期待的鋼琴之夜。

劉珒於2015年國際蕭邦鋼琴大賽中，以充滿詩意與層次的音樂語彙脫穎而出，榮獲銅牌，並同時獲頒象徵蕭邦精神的馬祖卡獎及觀眾票選獎。這項成績不僅為她贏得國際高度關注，也讓她成為繼阿格麗希、內田光子、夏巴諾娃與阿芙蒂耶娃之後，少數躋身蕭邦大賽前三名的女性鋼琴家之一，奠定其於國際鋼琴舞台的重要地位。

2026年的鋼琴獨奏會以「動靜之間」為節目核心，曲目橫跨蕭邦、舒曼與布拉姆斯。從細膩靈動的《四首馬祖卡舞曲》，到情感張力強烈的《降 B 小調第二號鋼琴奏鳴曲》，再由舒曼的詩意與布拉姆斯的結構厚度，勾勒出一條完整而深刻的聆聽脈絡，展現劉珒在音色、觸鍵與音樂結構上的成熟平衡。

劉珒在國際樂壇表現亮眼，首次來台演出即獲得熱烈回應，此次重返國家音樂廳，鋼琴樂迷們絕對不可錯過。早鳥85折優惠現正倒數中，購票請洽 udn售票網 。