「解放雙手」成家電主流 Yahoo 購物統計買氣增三倍

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

農曆年前年節採買、除舊布新進入高峰期。Yahoo購物觀察發現，年前換新與送禮需求同步爆發，結合名店話題、開運寓意與健康概念的年節禮盒買氣提升外，消費者以科技換時間，高效省時的多功能清潔家電銷售季成長近三倍。

Yahoo購物推出「馬年神助攻 年貨大街攻略」，促銷年前買氣。Yahoo購物觀察，今年年節送禮名店化、話題化與健康化，牛軋糖、娃娃酥等傳統零食備受消費者喜愛，排隊名店禮盒更成為送禮主流，業績年增四成。結合節慶意象的開運禮盒買氣放大，從開運麻將餅乾、卡通聯名款，到主打「聚財」、「六六大順」等寓意商品，顯示送禮不只講究好吃，更成為祝福與話題的延伸。

另一方面，燕窩、滴雞精、高純度堅果等養生禮盒穩定熱銷，搭配精品化、小份量設計，吸引年輕族群青睞；年節聚會飲品也轉向健康取向，兼顧健康、去油解膩與全家共享的無酒精香檳、氣泡水、茶飲與沖調飲品買氣同步攀升。

Yahoo購物指出，年前整理消費者傾向以「解放雙手」完成大掃除，清潔家電朝向「高效、省時、智能」發展，讓家務整理不再占據大量時間。從熱銷數據來看，手持式、高效智能的吸塵器是最多家庭換新主力，隨年節聚餐次數增加，「減少飯後整理負擔」也帶動換新誘因，推升洗碗機等家電關注度與買氣同步成長。除家電升級，清潔用品年前需求亦翻倍成長。

買氣 禮盒 購物

