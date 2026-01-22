快訊

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

29歲女模柯柯5年前腦瘤才康復！去年確診罕見癌症今晨病逝

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

高雄搶攻春節9天連假 百貨商場祭福袋、開運優惠

中央社／ 高雄22日電

農曆春節將至，百貨、商場搶攻送禮商機，推出各式福袋及優惠方案。Global Mall新左營車站、大立、義大世界購物廣場等皆推出福袋，SKM Park Outlets則推出年打卡造景。

為搶攻9天春節長假出遊人潮與商機，Global Mall新左營車站今天起至2月25日推出「駿馬迎春」春節檔期。除了有限量百組的「馬吉福袋」外，加碼抽百萬進口名車、黃金富貴馬和精品包等5大獎。

高雄大立也推出福袋與抽獎活動，因應旅遊風氣，今年主題為「金馬迎財開運旅行組」，內容包含實用旅行配件，如20吋前開式行李箱、便攜式U型收納枕及收納盒等，鎖定商務出行與短程旅行族群需求。

高雄漢來趁勢推出旅遊住房專案，入住期間自2月1日至3月3日，平日每晚5500元起。凡入住指定「冬日熊好玩-港灣遊樂假期」專案，就可獲得專屬高雄漢來的「漢來熊」小提燈。

義大世界購物廣場則主打限量「精品開運福袋」，集結館內各大精品品牌，並推出精品服飾4折起優惠。2月3日至3月3日推出「運錢寶馬迎春禮」，2月3日至16日加碼限量3000份馬年紅包袋，2月17日至3月3日送出限量5000份馬年開運金。

SKM Park Outlets高雄草衙從1月起推出新春主題活動「馬躍祥雲好運來」，結合新春造景、會員回饋與鈴鹿賽道樂園等限定優惠。

家樂福以馬年福袋吸客，7大獎總價超過230萬，頭獎是價值88萬馬年金條。家樂福即日起至2月24日同步推出為期超過一個月新春檔期優惠活動，集結量販、超市、線上購物與家速配，讓民眾一次備齊年菜、年貨與新年所需。

福袋 義大世界

延伸閱讀

動物是老師！高雄野森動物學校2月門票明起預購

高雄熊本教育合作升級 仁武高中締結日本姊妹校

台灣虎航夏季航班第5波開賣1399元起 上午10時手刀開搶

台新銀放送「雙馬奔騰」開運禮

相關新聞

福泰集團嵨開安旅 HOTEL UKETAMO 22日開幕

福泰飯店集團旗下全新自創品牌嵨開安旅 HOTEL UKETAMO ，奠基於日本山形出羽三山修驗文化所傳遞的哲思「Uket...

Loro Piana 2026年全新Interior系列 加碼春夏針織衫 潤物細無聲

Loro Piana以「柔軟」為核心理念，從肌膚觸感延伸到生活空間，今年不僅在「巴黎裝飾展」（Maison & Obje...

新飯店「嵨開安旅」開箱：為城市打造一座療癒之山

全台首間以「身心靈療癒」為主題的新飯店今（22日）盛大開幕，這是福泰飯店集團旗下的新品牌「嵨開安旅 HOTEL UKET...

「埃及之王 : 法老」特展免排隊攻略！入夜飲一杯「微醺尼羅河」

備受矚目的奇美博物館國際大展《埃及之王：法老》將於1月29日登場，看準這波觀展熱潮，台南遠東香格里拉飯店推出「法老假期：...

刷卡像破關！瑪利歐「？磚塊」變身悠遊卡 預購方式、開賣日期一次看

喜愛超級瑪利歐遊戲的玩家們準備搶購啦！任天堂人氣遊戲《超級瑪利歐》系列中最具代表性的「？磚塊」正式化身為造型悠遊卡，完整...

搶攻旅遊商機！雄獅攜手長榮航 可樂推主題清單

搶攻2026上半年旅遊商機，雄獅旅遊宣布與長榮航空聯手推出機票限時優惠，活動期間1月26日起至1月31日下單機票再贈送e...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。