高雄搶攻春節9天連假 百貨商場祭福袋、開運優惠
農曆春節將至，百貨、商場搶攻送禮商機，推出各式福袋及優惠方案。Global Mall新左營車站、大立、義大世界購物廣場等皆推出福袋，SKM Park Outlets則推出馬年打卡造景。
為搶攻9天春節長假出遊人潮與商機，Global Mall新左營車站今天起至2月25日推出「駿馬迎春」春節檔期。除了有限量百組的「馬吉福袋」外，加碼抽百萬進口名車、黃金富貴馬和精品包等5大獎。
高雄大立也推出福袋與抽獎活動，因應旅遊風氣，今年主題為「金馬迎財開運旅行組」，內容包含實用旅行配件，如20吋前開式行李箱、便攜式U型收納枕及收納盒等，鎖定商務出行與短程旅行族群需求。
高雄漢來趁勢推出旅遊住房專案，入住期間自2月1日至3月3日，平日每晚5500元起。凡入住指定「冬日熊好玩-港灣遊樂假期」專案，就可獲得專屬高雄漢來的「漢來熊」小提燈。
義大世界購物廣場則主打限量「精品開運福袋」，集結館內各大精品品牌，並推出精品服飾4折起優惠。2月3日至3月3日推出「運錢寶馬迎春禮」，2月3日至16日加碼限量3000份馬年紅包袋，2月17日至3月3日送出限量5000份馬年開運金。
SKM Park Outlets高雄草衙從1月起推出新春主題活動「馬躍祥雲好運來」，結合新春造景、會員回饋與鈴鹿賽道樂園等限定優惠。
家樂福以馬年福袋吸客，7大獎總價超過230萬，頭獎是價值88萬馬年金條。家樂福即日起至2月24日同步推出為期超過一個月新春檔期優惠活動，集結量販、超市、線上購物與家速配，讓民眾一次備齊年菜、年貨與新年所需。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言