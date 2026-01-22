福泰集團嵨開安旅 HOTEL UKETAMO 22日開幕

福泰飯店集團旗下全新自創品牌嵨開安旅 HOTEL UKETAMO ，奠基於日本山形出羽三山修驗文化所傳遞的哲思「Uketamo—接納一切」，以「身心靈療癒旅宿」為核心定位，打造城市中可安放身心的靜謐居所。

福泰飯店集團於2004年由福華大飯店總裁廖東漢創立，旗下擁有5個各具特色的品牌，全台灣共有9間分店，員工達400人以上，董事長廖炳燿先生積極接軌國際，自尼泊爾引進Avata Wellness瑜伽品牌，同時也是日本鶴岡市國際觀光大使。

福泰飯店集團是台灣兼具傳統與創新的飯店管理品牌，目前營業中品牌包括「桔子商旅」（3家）、「福泰商旅」（3家）、休閒渡假飯店「礁溪山形閣」與「福泰翡翠灣渡假店」，以及即將於2026年開幕亞洲首間「Signia by Hilton」、台北「嵨開安旅HOTEL UKETAMO」。

福泰飯店集團董事長廖炳燿表示，「疫情後，全世界都更重視身心靈的狀態，而台灣長期處在高科技、高壓與高工時的結構中，失眠、焦慮與身心耗損，已成為普遍現象」。他指出，福泰近年亦積極拓展國際布局，包含於日本熊本推動全新事業 FORMOSA HILLS，以更長遠的視角深化對旅宿與地方文化的理解，並將這些跨域經驗回饋到台灣新品牌的實踐之中。

嵨開安旅的開幕，不只是新品牌的誕生，而是一個新的趨勢，希望在城市之中，留下一座可以讓人慢下來的地方。廖董事長強調：「嵨開安旅能成為城市中的一座山，讓人隨時可以停留、呼吸、重新整理自己。」

隸屬福泰飯店集團旗下全新品牌，嵨開安旅結合全球療癒旅宿趨勢與集團長年累積的旅宿經驗，由董事長廖炳燿親自參與品牌理念與定位打造，將世界潮流轉化為貼近台灣城市生活的實踐。

在22日開幕記者會中，福泰飯店集團董事長廖炳燿表示，疫情後，全世界都更重視身心靈的狀態，而台灣長期處在高科技、高壓與高工時的結構中，失眠、焦慮與身心耗損，已成為普遍現象。對我們而言，嵨開安旅的開幕，不只是新品牌的誕生，而是一個新的提問在快速變動的時代，旅宿是否能成為真正照顧人心的所在。

嵨開安旅並不是一間以更多為目標的飯店，而是希望在城市之中，留下一座可以讓人慢下來的地方。他強調：「嵨開安旅能成為城市中的一座山，讓人隨時可以停留、呼吸、重新整理自己。」

在城市裡長出的一座山 從空氣、飲水到空間，讓療癒成為日常感受飯店靈感源自日本山形縣出羽三山的山伏文化，以「Uketamo——接納一切」作為品牌精神，回到專注當下、順應生命流動的修行之道。飯店將山中純淨的空氣與水，透過科技方式轉譯至城市空間。

在空間上，嵨開安旅選擇以「重新歸零」的設計，回應療癒主題。車道上方垂吊的燈樹，象徵陽光穿過林梢；一樓迎賓大廳以雲杉打造，呈現如山林參木交錯般的結構，牆面以手工塗抹技法創造自然紋理，隱喻山伏修行者穿梭林間的行走狀態。

五至六樓梯間以低飽和色彩與水泥石階，營造如「室內山伏參道」的靜謐氛圍；仰頭可見由日本山形緞通團隊特製的巨幅織畫《山を仰ぐ》，以靛藍、湖綠至曙白的層次漸變，呈現心境由靜入明的轉化。

111間客房鋪設草地紋理地毯，搭配溫潤木質與低視覺噪音設計，讓旅人一踏入房內即自然放鬆。房內備有台灣在地小農茶飲，讓「回房泡一壺茶」成為旅程中的靜心儀式。客房影音系統特別規劃呼吸練習、體位引導與台灣少見的克里亞瑜伽內容，讓旅人無須離房，也能進行身心練習。樓層之間則以「水光廊道」串連，提供親膚軟水，水流、氣泡與自然光在轉角交會，提醒旅人放慢呼吸節奏。 福泰飯店集團旗下全新自創品牌嵨開安旅 HOTEL UKETAMO 22日開幕。業者／提供 福泰飯店集團董事長廖炳燿表示，嵨開安旅能成為城市中的一座山，讓人隨時可以停留、呼吸、重新整理自己。黃淑惠／攝影 奠基於日本山伏修行哲學「Uketamo—接納一切」的核心理念。業者／提供 「嵨開安旅」22日開幕，成為城市中，提供可以安放身心的所在。黃淑惠／攝影