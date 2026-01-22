Loro Piana 2026年全新Interior系列 加碼春夏針織衫 潤物細無聲

Loro Piana以「柔軟」為核心理念，從肌膚觸感延伸到生活空間，今年不僅在「巴黎裝飾展」（Maison & Objet）亮相2026年全新面料系列，同時加碼推出全新Extra Softy Bag、春夏衣櫃必備的Library of Knits系列針織衫，將柔軟、優雅從衣著擴大至生活不同面向，潤物細無聲。

最初問世於2006年的Loro Piana Interiors系列，將品牌的頂級纖維運用在家品、室內外家具和織品，除持續與國際知名工業設計師如Raphael Navot、Cristián Mohaded合作，更融合全球靈感，如南美安地斯傳統與未來自然主義，在20年間構建出Ginza、Palm、Apacheta、Delight Chairs與Trama等多個經典。

2026年的Interiors系列全新面料包含以細至15微米（μm）的Wish®羊毛與羊絨交織的Wish® Double面料，雙色雙面結構並呈現出優雅的空氣感，Chalet系列則以格紋致敬英倫傳統，針對戶外而生的再生Trevira®面料，則則將自然紋理結合創意紋飾與高科技防護，不僅耐候，更能讓人感受到時間於材質表面緩慢沉澱的美感。

家具設計中，Loro Piana同樣以纖維思維延伸物質語言。像是Trama書桌與書架選用實心胡桃木製作，線條簡潔而邊緣柔和並搭配Galway亞麻面板帶來細膩觸感，讓硬質木材與柔性織品相互依偎、共生。Raphael Navot為品牌設計的圓形Palm沙發採用Wish® Linen面料包覆，兼具結構感與柔軟典雅；與Exteta攜手推出的Delight座椅系列則採用天然啞光紅木與防水Trevira®面料，不浮誇、不張揚，因而在日照下恣意流洩出北義大利、Loro Piana緣起Quarona的優雅生活情趣。

此種對質材與結構的掌握，同時延續生成了Loro Piana 2026春夏的Library of Knits系列，只是這座「針織讀書館」並非以肉眼讀取、而是以肌膚深切領略。Classic Baby系列以Baby Cashmere純羊絨紗線織成，源自一歲喀什米爾山羊的底層絨毛、柔軟至極，並以簡潔線條和羅紋細節呈現簡練氛圍；Sergio系列選用蒙古與內蒙古Hircus山羊羊絨，以落針設計勾勒領口與袖孔結構，體現創辦人一貫的沉穩氣度；Cedar系列則回溯品牌經典，以Loro Piana經典的麻花針織紋理為基礎，推出圓領毛衣、飛行員款與軟帽等多樣單品，為夏日針織賦予了新生、透氣與輕快。

同時Loro Piana並加碼發表全新Extra Softy Bag，更為修長的輪廓宛如柔軟的皮雕藝術品，將多重素材並置化為情感的堆疊層次。包款結合平滑小牛皮、柔軟皮革、編織皮革與緞料，創造出獨特的「Wish Cash Double Chevron」質地。包款側邊懸掛Ghiera皮革鑰匙圈吊飾，金色掛鎖低調刻印「LP」縮寫，細節在光線下微微閃動。L33與L44兩種尺寸，以Fossil、Ancient Sandstone、Dark Chocolate Licorice與Baby Cashmere四色演繹，已同步於品牌專門店與官方網站登場。 Extra Softy Bag Extra Softy L33包款，紅銅色、16萬900元。圖／Loro Piana提供 低重心、矮背的新款Palm Sofa選用Wish® Linen面料，舒適典雅。圖／Loro Piana提供 Library of Knits系列Parksville高領毛衣、鄉野棕混色款，價格店洽。圖／Loro Piana提供 全新Extra Softy Bag以更為修長的輪廓宛如柔軟的皮革藝術品。圖／Loro Piana提供 Extra Softy Bag Extra Softy L33包款，皮革結合棕色人字紋，價格店洽。圖／Loro Piana提供 Loro Piana 2026春夏女裝系列，除選用上好羊絨，低飽和度的色彩與輕柔樣式輕鬆融入生活。圖／Loro Piana提供 巴黎裝飾展期間Loro Piana發表了年度Interiors系列，將衣物優渥質感展延至家具設計。圖／Loro Piana提供 Library of Knits系列Sergio Polo衫、霧霜紫色款，價格店洽。圖／Loro Piana提供 Library of Knits系列並非以肉眼讀取，而是以肌膚深切領略針織衫的柔軟親膚。圖／Loro Piana提供 Library of Knits 系列Sergio圓領上衣、苦藍莓色款，53,800元。圖／Loro Piana提供