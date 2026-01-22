Loro Piana 2026年全新Interior系列 加碼春夏針織衫 潤物細無聲
Loro Piana以「柔軟」為核心理念，從肌膚觸感延伸到生活空間，今年不僅在「巴黎裝飾展」（Maison & Objet）亮相2026年全新面料系列，同時加碼推出全新Extra Softy Bag、春夏衣櫃必備的Library of Knits系列針織衫，將柔軟、優雅從衣著擴大至生活不同面向，潤物細無聲。
最初問世於2006年的Loro Piana Interiors系列，將品牌的頂級纖維運用在家品、室內外家具和織品，除持續與國際知名工業設計師如Raphael Navot、Cristián Mohaded合作，更融合全球靈感，如南美安地斯傳統與未來自然主義，在20年間構建出Ginza、Palm、Apacheta、Delight Chairs與Trama等多個經典。
2026年的Interiors系列全新面料包含以細至15微米（μm）的Wish®羊毛與羊絨交織的Wish® Double面料，雙色雙面結構並呈現出優雅的空氣感，Chalet系列則以格紋致敬英倫傳統，針對戶外而生的再生Trevira®面料，則則將自然紋理結合創意紋飾與高科技防護，不僅耐候，更能讓人感受到時間於材質表面緩慢沉澱的美感。
家具設計中，Loro Piana同樣以纖維思維延伸物質語言。像是Trama書桌與書架選用實心胡桃木製作，線條簡潔而邊緣柔和並搭配Galway亞麻面板帶來細膩觸感，讓硬質木材與柔性織品相互依偎、共生。Raphael Navot為品牌設計的圓形Palm沙發採用Wish® Linen面料包覆，兼具結構感與柔軟典雅；與Exteta攜手推出的Delight座椅系列則採用天然啞光紅木與防水Trevira®面料，不浮誇、不張揚，因而在日照下恣意流洩出北義大利、Loro Piana緣起Quarona的優雅生活情趣。
此種對質材與結構的掌握，同時延續生成了Loro Piana 2026春夏的Library of Knits系列，只是這座「針織讀書館」並非以肉眼讀取、而是以肌膚深切領略。Classic Baby系列以Baby Cashmere純羊絨紗線織成，源自一歲喀什米爾山羊的底層絨毛、柔軟至極，並以簡潔線條和羅紋細節呈現簡練氛圍；Sergio系列選用蒙古與內蒙古Hircus山羊羊絨，以落針設計勾勒領口與袖孔結構，體現創辦人一貫的沉穩氣度；Cedar系列則回溯品牌經典，以Loro Piana經典的麻花針織紋理為基礎，推出圓領毛衣、飛行員款與軟帽等多樣單品，為夏日針織賦予了新生、透氣與輕快。
同時Loro Piana並加碼發表全新Extra Softy Bag，更為修長的輪廓宛如柔軟的皮雕藝術品，將多重素材並置化為情感的堆疊層次。包款結合平滑小牛皮、柔軟皮革、編織皮革與緞料，創造出獨特的「Wish Cash Double Chevron」質地。包款側邊懸掛Ghiera皮革鑰匙圈吊飾，金色掛鎖低調刻印「LP」縮寫，細節在光線下微微閃動。L33與L44兩種尺寸，以Fossil、Ancient Sandstone、Dark Chocolate Licorice與Baby Cashmere四色演繹，已同步於品牌專門店與官方網站登場。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言