新飯店「嵨開安旅」開箱：為城市打造一座療癒之山

全台首間以「身心靈療癒」為主題的新飯店今（22日）盛大開幕，這是福泰飯店集團旗下的新品牌「嵨開安旅 HOTEL UKETAMO」，奠基於日本山伏修行哲學「Uketamo—接納一切」的核心理念，期能為城市打造一座療癒之山。

福泰飯店集團董事長廖炳燿表示，「疫情後，全世界都更重視身心靈的狀態，而台灣長期處在高科技、高壓與高工時的結構中，失眠、焦慮與身心耗損，已成為普遍現象。」他指出，福泰近年亦積極拓展國際布局，包含於日本熊本推動全新事業FORMOSA HILLS，以更長遠的視角深化對旅宿與地方文化的理解，並將這些跨域經驗回饋到台灣新品牌的實踐之中。

「嵨開安旅不只是新品牌的誕生，而是一個新的趨勢，希望在城市之中，留下一座可以讓人慢下來的地方」。廖炳燿解釋，「嵨開安旅能成為城市中的一座山，讓人隨時可以停留、呼吸、重新整理自己。」

飯店靈感源自日本山形縣出羽三山的山伏文化，以「Uketamo—接納一切」為品牌精神，回到專注當下、順應生命流動的修行之道。其中包括將山中純淨的空氣與水，透過科技方式轉譯至城市空間，例如全館中央空調導入ifD電子集塵與BPI雙極離子技術，111間客房皆配置抑菌效能達99.92%的專業空氣設備、飲水系統則採用G+奈米過濾技術，在去除雜質的同時，保留天然8大礦物質。從每一次呼吸到每一口飲水，皆成為穩定身心的起點。

在空間上，嵨開安旅選擇以「重新歸零」的設計，回應療癒主題。車道上方垂吊的燈樹，象徵陽光穿過林梢；一樓迎賓大廳以雲杉打造，呈現如山林參木交錯般的結構，牆面以手工塗抹技法創造自然紋理，隱喻山伏修行者穿梭林間的行走狀態。5至6樓梯間以低飽和色彩與水泥石階，營造如「室內山伏參道」的靜謐氛圍；仰頭可見由日本山形緞通團隊特製的巨幅織畫《山を仰ぐ》，以靛藍、湖綠至曙白的層次漸變，呈現心境由靜入明的轉化。

111間客房鋪設草地紋理地毯，搭配溫潤木質與低視覺噪音設計，讓旅人一踏入房內即自然放鬆。房內備有台灣在地小農茶飲，客房影音系統特別規劃呼吸練習、體位引導與台灣少見的克里亞瑜伽內容，讓旅人無須離房，也能進行身心練習。樓層之間則以「水光廊道」串連，提醒旅人放慢呼吸節奏。

藏於客房之間的木守茶席KIMAMORI，將由茶師依當日天候選茶，90分鐘的茶香體驗，也是回到與自己對話的節奏。

飲食則以植物為本、蛋白質為輔，回應「順節而食」的當代飲食趨勢，實踐Plant Forward的飲食理念，透過放慢用餐節奏、理解食物從土地到餐桌的旅程，重新連結人、食物與自然之間的關係。

位於5樓的Bliss & Bone於開幕同步推出全新早餐菜單。一樓的MN ZO Café & Pizza則以「自然發酵」作為核心哲學，料理延續地中海飲食的精神。

相關資訊可查：https://www.hoteluketamo.com/。 極簡客房設計，傳遞重新歸零理念。圖/嵨開安旅提供 尼泊爾小頌缽，將聲音儀式帶進房內日常。圖/嵨開安旅提供 KIMAMORI木守茶室，營造一段與茶與自己深度對話的體驗。圖/嵨開安旅提供