「埃及之王 : 法老」特展免排隊攻略！入夜飲一杯「微醺尼羅河」

備受矚目的奇美博物館國際大展《埃及之王：法老》將於1月29日登場，看準這波觀展熱潮，台南遠東香格里拉飯店推出「法老假期：三天兩夜尊榮禮遇」住房專案，不僅延伸體驗，也是取得入場的最輕鬆捷徑。

《埃及之王：法老》展覽期間，一般門票需事先預約入場時段，熱門時段更容易額滿。台南遠東香格里拉推出的兩晚住房專案，雙人入住10,600元起，平均每晚5,300元起（房價另加10%服務費及5%稅金），入住指定「豪華閣尊榮客房」或「雅仕套房」，並提供特展免預約入場資格（每位付費成人乙張，限單次入場），住客可依行程彈性安排觀展時間。

持飯店提供之特展門票，也可自行使用奇美博物館提供的「快速入場預約」服務，透過官方預約系統選擇參觀日期與時段，更能掌握觀展時間。

此外，住宿期間，旅客也可享豪華閣貴賓廊早餐、專屬休憩空間，以及傍晚的輕食時光。一樓「大廳茶軒」同步推出以古埃及文明為靈感的期間限定調酒系列「微醺尼羅河」，包括呼應古埃及的經典意象的「太陽神的凝視」、「尼羅緋紅」、「沙漠脈動」、「綠洲蜃樓」4款，凡出示特展票根，可享限定調酒9折優惠。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

以上專案期間為2026年1月28日至6月30日，住房與餐飲相關資訊之不適用日期與最終規範，依飯店於預訂時之確認為準。洽詢電話：06-702-8899，官網：https://sltn.fareasternhotel.com.tw/。 台南遠東香格里拉大廳茶軒以「微醺尼羅河」為主題，推出向《埃及之王：法老》特展致敬的限定調酒，延伸觀展體驗至夜晚。圖/台南遠東香格里拉提供 台南遠東香格里拉「雅仕套房」空間寬敞，配置一房一廳與舒適起居空間，適合規劃三天兩夜的從容旅程。圖/台南遠東香格里拉提供