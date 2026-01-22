刷卡像破關！瑪利歐「？磚塊」變身悠遊卡 預購方式、開賣日期一次看

喜愛超級瑪利歐遊戲的玩家們準備搶購啦！任天堂人氣遊戲《超級瑪利歐》系列中最具代表性的「？磚塊」正式化身為造型悠遊卡，完整還原遊戲外觀，感應時不僅問號圖案會發光，還會隨機播放「獲得金幣」或「一般撞擊」等經典音效，就像隨時在破關，趣味度滿分。

「？磚塊」是《超級瑪利歐》系列中玩家最熟悉的經典元素之一，撞擊後可能出現金幣、蘑菇或火之花，象徵每一次闖關的驚喜。隨著「？磚塊」造型悠遊卡的推出，更讓這份遊戲記憶融入每天通勤、購物與租借YouBike等日常生活。

「？磚塊」造型悠遊卡售價649元，將於1月24日上午11:00起，在新光三越台北信義新天地A11 3F「傑仕登任天堂授權商品旗艦中心」開放現場預購，每人限購1個，並於2月13日開放取貨與現場販售。結合收藏價值與實用性，這款「？磚塊」造型悠遊卡無疑是瑪利歐粉絲新年度必收藏的話題新品。 超級瑪利歐「？磚塊」造型悠遊卡神還原遊戲氣氛。圖／傑仕登提供 「？磚塊」造型悠遊卡感應時不僅問號圖案會發光，還會隨機播放經典音效。圖／傑仕登提供