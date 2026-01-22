搶攻旅遊商機！雄獅攜手長榮航 可樂推主題清單
搶攻2026上半年旅遊商機，雄獅旅遊宣布與長榮航空聯手推出機票限時優惠，活動期間1月26日起至1月31日下單機票再贈送eSIM，其中日本神戶來回機票搶購價6999元起，美西、東北亞及東南亞等熱門航點亦享有7折起優惠。可樂旅遊也鎖定療癒、運動、深度主題旅遊，包括前進歐美觀賞F1賽事，體驗Club Med日本滑雪度假村，到勇闖格陵蘭島展開探險等。
針對國人最愛的東北亞旅遊，雄獅首推「超殺快閃」活動，日本神戶航線每日限量釋出優惠機位，來回含稅價6999元，相當於原價6折，是前往關西地區旅遊的高CP值新選擇；大阪航線祭出最優7折價；東京、沖繩、札幌、仙台、首爾、釜山等熱門城市享有8折起。活動期間內購買日本線機票，再加碼「天天抽免費日本當地遊」。除了日韓航線外，東南亞全線、美西航線包括洛杉磯、舊金山、西雅圖也全面同步優惠，最低8折起。
為回饋消費者，雄獅旅遊祭出第二重優惠，天天登入雄獅APP，即可領取專屬長榮航空800元折扣碼；或搭配中國信託信用卡購買長榮機票，限定加碼折扣碼，最高折1000元。
可樂旅遊則網羅全球旅遊元素，提供多款主題旅遊清單，可樂旅遊推薦「銀山溫泉5日遊」，入住獨家包棟日本銀山古勢起屋本館1晚，一泊三食每人最低4萬6800元起。漫遊越南峴港古鎮、全程入住五星飯店，融合傳統與現代的輕奢風格，每人3萬元有找。
