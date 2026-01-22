搶攻旅遊商機！雄獅攜手長榮航 可樂推主題清單

一名網友昨(21)日在Threads分享，自己在台灣眼鏡品牌KlassiC配了一副總價新台幣16,500元的眼鏡，卻發現鏡片上出現細小白點瑕疵，雖然瑕疵不大，仍讓她直呼「品管都沒有嗎？」該貼文引發網友熱議，也讓KlassiC官方帳號在第一時間出面回應。

2026-01-22 10:22