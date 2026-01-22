快訊

國民年金給付政院要拉到5千！逾176萬人受惠 預算年增860億

國際班學生福音！Gemini推SAT模擬考「全免費又逼真」 教你1句話啟動考試

壽司郎微風南山店開幕祭優惠 網眼尖揪細節「5%清潔服務費」全炸鍋

聽新聞
0:00 / 0:00

搶攻旅遊商機！雄獅攜手長榮航 可樂推主題清單

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
可樂旅遊精選2026年F1大獎賽行程，包含排位賽與正賽門票，並結合日本站自由行，保證席次入場觀賽，邀請車迷一起感受震撼魅力。圖／可樂旅遊提供
可樂旅遊精選2026年F1大獎賽行程，包含排位賽與正賽門票，並結合日本站自由行，保證席次入場觀賽，邀請車迷一起感受震撼魅力。圖／可樂旅遊提供

搶攻2026上半年旅遊商機，雄獅旅遊宣布與長榮航空聯手推出機票限時優惠，活動期間1月26日起至1月31日下單機票再贈送eSIM，其中日本神戶來回機票搶購價6999元起，美西、東北亞及東南亞等熱門航點亦享有7折起優惠。可樂旅遊也鎖定療癒、運動、深度主題旅遊，包括前進歐美觀賞F1賽事，體驗Club Med日本滑雪度假村，到勇闖格陵蘭島展開探險等。

針對國人最愛的東北亞旅遊，雄獅首推「超殺快閃」活動，日本神戶航線每日限量釋出優惠機位，來回含稅價6999元，相當於原價6折，是前往關西地區旅遊的高CP值新選擇；大阪航線祭出最優7折價；東京、沖繩、札幌、仙台、首爾、釜山等熱門城市享有8折起。活動期間內購買日本線機票，再加碼「天天抽免費日本當地遊」。除了日韓航線外，東南亞全線、美西航線包括洛杉磯、舊金山、西雅圖也全面同步優惠，最低8折起。

為回饋消費者，雄獅旅遊祭出第二重優惠，天天登入雄獅APP，即可領取專屬長榮航空800元折扣碼；或搭配中國信託信用卡購買長榮機票，限定加碼折扣碼，最高折1000元。

可樂旅遊則網羅全球旅遊元素，提供多款主題旅遊清單，可樂旅遊推薦「銀山溫泉5日遊」，入住獨家包棟日本銀山古勢起屋本館1晚，一泊三食每人最低4萬6800元起。漫遊越南峴港古鎮、全程入住五星飯店，融合傳統與現代的輕奢風格，每人3萬元有找。

日本 機票 航線

延伸閱讀

日幣一直跌就想搶？旅遊達人直言「1類人免換」2招輕鬆補回匯差

無懼升息、日圓漲！詹璇依：00955坐穩全台最大日股ETF…揭商社獲利護城河

韓國品牌、日本製造？好市多新上架牙線引熱議 愛用者狂喜：囤2年份

日本判定「首起火山口空難」！2台灣人阿蘇搭機失聯 調查重點曝光

相關新聞

品管出包？花1.65萬配頂級眼鏡卻見「小白點」 公司認疏失致歉

一名網友昨(21)日在Threads分享，自己在台灣眼鏡品牌KlassiC配了一副總價新台幣16,500元的眼鏡，卻發現鏡片上出現細小白點瑕疵，雖然瑕疵不大，仍讓她直呼「品管都沒有嗎？」該貼文引發網友熱議，也讓KlassiC官方帳號在第一時間出面回應。

刷卡像破關！瑪利歐「？磚塊」變身悠遊卡 預購方式、開賣日期一次看

喜愛超級瑪利歐遊戲的玩家們準備搶購啦！任天堂人氣遊戲《超級瑪利歐》系列中最具代表性的「？磚塊」正式化身為造型悠遊卡，完整...

搶攻旅遊商機！雄獅攜手長榮航 可樂推主題清單

搶攻2026上半年旅遊商機，雄獅旅遊宣布與長榮航空聯手推出機票限時優惠，活動期間1月26日起至1月31日下單機票再贈送e...

台中新光三越重磅回歸 「馬躍新境福袋」豪送1克拉鑽戒

農曆春節即將到來，台中新光三越百貨重磅報回歸後，宣布大年初一「馬躍新進福袋」2月5日起App準時開槍，獨家豪送市價達52...

壽司郎微風南山店1月26日開幕 首收5%清潔費引發討論

日式迴轉壽司連鎖品牌壽司郎（Sushiro）將於1月26日在微風南山 B1 開出全新型態門市，官方公告中出現的「內用將加...

7-11香蕉拿鐵爆紅！5款元寶印章筊免費送 網友實測口感、隱藏喝法曝光

迎接農曆馬年到來，超商新春話題商品搶先引爆討論熱潮。7-ELEVEN旗下CITY CAFE推出新春限定新品「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」，自1月21日開賣後，憑藉諧音寓意與可愛贈品設計，在Threads、社群平台迅速竄紅，成為近日最受矚目的便利商店飲品之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。