台中新光三越重磅回歸 「馬躍新境福袋」豪送1克拉鑽戒

農曆春節即將到來，台中新光三越百貨重磅報回歸後，宣布大年初一「馬躍新進福袋」2月5日起App準時開槍，獨家豪送市價達52萬元的一克拉鑽戒，還有價格約7.4萬元的電動機車；全台最強走春攻略，韓流BLACKPINK、動漫IP特展、名人選物店一次齊發。

2026年一開春，最受會員喜愛的新光三越《金馬卡利High》重磅登場，號召消費者新年就要「馬上享好康」，從今(22)日起至2月25日活動期間，新光三越攜手11大指定銀行，祭出單卡累計消費滿1萬回饋4%、滿6萬回饋5%、滿 30萬回饋6% skm points，再搭配skm pay消費任一筆達3,000元再加碼1%，最高回饋7%的回饋。

《金馬卡利High》全檔期長達35天，不限日、不限店、不限線上線下、不論大額小額，只要同卡累計達檻即可輕鬆賺回饋。

今年更首度推出「消費闖關賽」全新玩法，會員可透過新光三越APP即時查詢消費累計金額，消費累計達3,000元以上即可破關再拿加碼點數回饋，就是要讓會員刷卡回饋不只看得到，更能玩得到。

同時，現在正值冬換季全面出清，還有最新、最齊全的新春限定美妝、限量包款、居家新機等，採買新年最潮穿搭、犒賞自己、除舊佈新，金馬卡利HIGH精省購物預算。

每年過年「買福袋、搏好運」早已成為全民迎新春的重要儀式，台中新光三越今年春節特別推出雙款福袋預購活動，包括「馬躍新境好運福袋」與「金馬奔騰福箱」兩款，每份皆含市價5,000元以上優質商品。

福袋及福箱將分別於2月5日及2月9日上午10點起，在新光三越APP線上準時開搶。只要開啟APP扣skm points 100點，即可以skm pay支付1,000元搶先預購福袋(限量300袋)、支付3,000元搶先預購福箱(限量200袋)。

新光三越表示，今年特別邀請剪紙藝術家成若涵獨家創作紙雕馬，搭配採用環保再生材質製成可以摺疊收納、輕巧好攜帶的福袋設計，要讓消費者袋福袋財、好運一整年。

購買福袋福箱還可以參加大年初一的驚喜加碼抽活動，大獎陣容豪氣祭出價值52萬元的「林曉同交織一克拉鑽石戒指」、價值21.7萬元的「Stressless Adam電動舒適椅」外，還規劃了春節旅遊大獎，包括價值7.4萬元「Gogoro EZZY 500電動機車」、價值2萬元的「高雄日航酒店住宿券」等極奢好禮，以及異國美饌饗宴，如昭日堂夢幻三國和牛套餐3人組合等500個驚喜大獎，讓民眾奢華玩樂一整年。

針對今年1月底即將到期的2025年skm points點數，新光三越也同步啟動「點數放大術」，推出一系列點數回饋活動，包括：扣100點抽Benz EQE300百萬電動車、大年初一起天天扣20點抽萬元紅包、用點數兌換美妝香氛、民生好物等，台中新光三越獨家推出「skm points品牌福袋」，例如：ESTEE LAUDER小棕膠原滿滿組扣4萬4,500點兌換(價值8,289元，相當於54折)、KANEBO美妝福袋扣2萬2,050點兌換(價值6,460元，3.4折)。

此外，還規劃「skm points新春獨家慶典」扣點兌換多項獨家商品，例如：扣1萬6,000點即可兌換SHISEIDO東京櫃迷你小紅瓶修護組(價值3,176元，相當於5折)、扣1萬6,900點兌換K-SWISS長袖帽T(原價3,980元，4.2折)，用點數好好犒賞廣大會員。

為了讓民眾在新的一年，擁有更多元的購物新選擇，台中新光三越特別引進15大獨家限時快閃店，橫跨頂流韓團、潮流IP、話題甜點、全新餐飲，包含：韓流最強話題BLACKPINK專屬天地 (1/30-2/25)，藝人炎亞綸自創甜點品牌HOHOS火火選物(1/19至2/23)，粉絲們快衝一波。

話題IP快閃店推出MIFFY & 嚕嚕米紀念展快閃店(即日起-1/27)、YOYOGI PICK市集超人氣角色全明星(1/30-2/25)等大小朋友喜愛的展覽。

世界經典甜點名店也一次到齊，如北海道話題甜點品牌SNOWS(即日起-2/11)、香港人氣蝴蝶酥品牌望月(2/9-3/1)、世界銷售冠軍的日本費南雪HENRI CHARPENTIER(2/12-3/1)、

此外，還有全新登場的中部獨家日本經典麵食品牌：京都北白川系拉麵霸主魁力屋拉麵、神戶日式炒麵專門店長田本庄軒；除此之外，還規劃了春節採買最受歡迎的春節禮品城，集結超過30家國內外知名伴手禮品牌，讓消費者感受到最豐富、最多元、也最有感的新年購物新體驗。

不僅如此，今年新光三越化身為過年走春與藝術活動展演舞台，首度舉辦「新春藝術節」，邀請四位當代藝術家在全館公共空間進行藝術展演，包含總統府御用題字的當代書法家簡伯諭，於1樓門柱上的巨幅春聯、紙雕藝術家成若涵製作迎賓彩馬剪紙藝術大型陳列裝置。

1月31日特別邀來自日本新瀉書法藝術家曾山尚幸大師現場揮毫，會員於新光三越APP點數專區扣300點即可兌換，把滿滿的元氣與福氣注入春聯中。此外，新春大年初一至初四走春必看活動，安排了騰馬戰鼓、高蹺奇技賀歲、迎春馬戲特技以及喜迎財神等技藝團體表演，讓新的一年紅紅火火福氣滿載。

在充滿年味的藝術文化活動方面，今年特別邀請跨界創作藝術家呂志文(Aer Lu)，即日起至3月31日於7樓時尚藝廊，舉辦《呂志文╳躍動之境 新春藝術展》，展出近20件精采藝術作品，包含3件首次曝光的馬年全新創作。

呂志文以一隻勇敢又俏皮的武士兔兔為主角，並巧妙結合馬年的象徵，創作出充滿動感又富療癒力量的藝術形象，帶領觀眾進入充滿童趣與奇幻的世界。新光三越從時下最夯KPOP、人氣爆棚的動漫IP，到充滿藝術和濃濃年味的藝術特展、新春系列活動，要號召大小朋友一起走春看展，感受滿滿年味與幸福好運。 新光三越化身為過年走春與藝術活動展演舞台，首度舉辦「新春藝術節」。記者宋健生/攝影 新光三越「馬躍新境好運福袋」與「金馬奔騰福箱」每份皆含市價5,000元以上優質商品。記者宋健生/攝影