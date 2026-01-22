壽司郎微風南山店1月26日開幕 首收5%清潔費引發討論

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「壽司郎」將於1月26日在微風南山 B1 開出全新型態門市。圖／壽司郎提供
日式迴轉壽司連鎖品牌壽司郎（Sushiro）將於1月26日在微風南山 B1 開出全新型態門市，官方公告中出現的「內用將加收 5% 清潔服務費」成為外界矚目焦點。這是壽司郎在台首度採取額外費用制度，引發網友熱議，也讓市場關注是否將成為連鎖餐飲導入「服務費微調」的新風向。

壽司郎昨日在官網及社群發布新店促銷資訊，眼尖網友發現內文中附註「於微風南山店內用需加收 5% 清潔服務費」，訊息一出立刻引發討論，不少消費者質疑：「迴轉壽司大多自助取餐、自己報到、自己裝水，為何還要收服務費？」留言區更出現「只有結帳接觸到店員」、「日系品牌很少收服務費」等討論聲浪，反映消費者對價格透明度的高度敏感。

目前台灣壽司郎旗下其他各店均未收取服務費，因此微風南山店成為第一個試點門市。壽司郎方面尚未對外說明是否為新制度的試營運，或針對百貨商場所需攤提的營運成本調整。業界人士表示，百貨商場租金、管理費、清潔費攀升，使部分店家改採「服務費分攤」模式，未來是否成為更普及的計價方式，仍取決於消費者接受度。

壽司郎在台展店腳步穩健，根據統計，全台已突破50家店，去年底剛在新北三重區域型商場開設第55號店「壽司郎三重CITYLINK店」。此次微風南山店開幕，被視為其強化北市信義區商圈版圖的重要布局。然而，5% 清潔服務費制度也讓市場關注，市場關注，其定價策略是否將影響競爭對手，包括藏壽司、HAMASUSHI 濱壽司等迴轉壽司品牌是否跟進。

壽司郎近年面臨食材成本上漲、租金成本上漲與人力難招等壓力，去年曾局部調高部分品項價格，此次新增「清潔服務費」是否屬於更廣泛的成本轉嫁策略，仍待觀察。

