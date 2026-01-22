7-11香蕉拿鐵爆紅！5款元寶印章筊免費送 網友實測口感、隱藏喝法曝光

迎接農曆馬年到來，超商新春話題商品搶先引爆討論熱潮。7-ELEVEN旗下CITY CAFE推出新春限定新品「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」，自1月21日開賣後，憑藉諧音寓意與可愛贈品設計，在Threads、社群平台迅速竄紅，成為近日最受矚目的便利商店飲品之一。

7-ELEVEN表示，本次新品以香蕉「蕉財」諧音象徵招財進寶，結合擲筊「試好運」概念，打造兼具風味與儀式感的節慶飲品。「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」將清新的香蕉果香融入經典拿鐵，整體口感圓潤滑順、甜味淡雅，中杯熱飲售價85元、大杯冰飲95元，冷熱皆有不同風味表現，讓消費者能依喜好選擇。

不少實際購買的消費者也在Threads分享試喝心得，有民眾表示，原本擔心香蕉風味過於甜膩，實際飲用後發現甜度相對溫和。該名消費者指出，店內原本會加入整包糖漿，店員也貼心提醒冰飲甜度較高，並主動提供糖漿讓顧客自行調整。另有多名網友留言表示，「有點甜，但香蕉味很像，不會有化學感」、「我覺得還不錯、不會太甜，蕉味滿香的」、「我覺得蠻好喝的」。

除了飲品本身，真正引爆話題的關鍵在於隨杯贈送的「馬上開運元寶印章筊」。活動期間自1月21日至2月3日，只要購買任一杯蕉財進寶香蕉風味拿鐵，即可免費獲得一款元寶造型印章筊，款式共5種，分別象徵「財運加馬」、「馬到成功」、「馬上安康」、「立馬好運」、「戀愛蜜馬」，採隨機贈送、數量有限。

「馬上開運元寶印章筊」共5款。圖／7-ELEVEN提供

該款元寶印章筊不僅外型討喜，實用性也成為討論亮點。元寶可實際擲筊祈福，也能當作印章使用，蓋在手帳、卡片或春聯上，讓喝咖啡不只是日常行為，更像是一場輕鬆有趣的新年開運儀式，吸引不少民眾直呼「可愛到想收整套」。

此外，7-ELEVEN也同步推出「馬上開運新年好運袋」加購活動，自1月21日至2月17日，購買CITY CAFE全系列飲品任一杯（不含ESPRESSO、冰塊杯），即可加價99元換購針織好運袋一個，共3款設計，象徵好運、桃花與富貴，可挑款但數量僅 6,000個。業者指出，希望透過飲品與周邊一次滿足新年儀式感，邀請消費者一同「蕉財進寶」，把好運隨身帶著走。

「馬上開運元寶印章筊」不只能當擺飾還可擲筊求好運，隨袋附OPEN祝福小卡，可蓋上祝福語。圖／7-ELEVEN提供