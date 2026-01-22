快訊

國民年金給付政院要拉到5千！逾176萬人受惠 預算年增860億

國際班學生福音！Gemini推SAT模擬考「全免費又逼真」 教你1句話啟動考試

壽司郎微風南山店開幕祭優惠 網眼尖揪細節「5%清潔服務費」全炸鍋

品管出包？花1.65萬配頂級眼鏡卻見「小白點」 公司認疏失致歉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友配了一副價值16,500元的眼鏡，卻發現鏡片上出現細小白點瑕疵，質疑品管不佳。此為示意圖，非新聞提及品牌眼鏡。 圖／Ingimage
一名網友配了一副價值16,500元的眼鏡，卻發現鏡片上出現細小白點瑕疵，質疑品管不佳。此為示意圖，非新聞提及品牌眼鏡。 圖／Ingimage

一名網友昨(21)日在Threads發文抱怨，自己在台灣眼鏡品牌KlassiC配了一副總價16,500元的眼鏡，卻發現鏡片上出現細小白點瑕疵，雖然瑕疵不大，仍讓她直呼「品管都沒有嗎？」，該貼文引發網友熱議，KlassiC官方帳號也在第一時間出面回應。

不少人以為原PO指的瑕疵是蔡司鏡片的防偽Logo，原PO澄清，小白點並非防偽標誌，而是鏡片上的反光瑕疵，且以萬元以上的價格購買，覺得心理上難以接受。有網友則指出，該白點可能為鏡片鍍膜瑕疵，建議回原門市處理，

KlassiC官方帳號隨後出面回應，推斷原po的鏡框款式應是鈦金屬、定價在4980元的系列鏡框，其餘主要是訂製鏡片本身的費用。並表示鏡片瑕疵未於交付前確實檢查，屬於公司疏失，對此向顧客致歉。

官方說明，KlassiC為蔡司正式經銷商，鏡片定價依總部規範，配眼鏡均提供一個月保固，顧客可至全台門市協助處理，或聯絡客服討論更方便的解決方式。並強調已進行內部檢討，加強同仁檢查流程與教育訓練。

該起消費爭議事件也引發網友對台灣眼鏡的價格與售後服務的討論，「配蔡司8500元就快吐了，妳竟然是我的兩倍！」、「最近才在美式賣場看到1萬元的Dita跟Mykita，配蔡司鏡片可能不到16500元」，不少人認為在國外或賣場上能用更低的價格配到同等品牌的鏡框與鏡片，台灣的眼鏡市場定價普遍偏高；也有消費者分享過去在同品牌遇到鏡框彈開3次、需多次回店維修的經驗。

另有自稱是驗光師的網友指出，若鍍膜瑕疵不在視線區，多數廠商都可協助更換。若顧客對品質有疑慮，應及早聯繫門市，保障自身權益。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

眼鏡 蔡司

延伸閱讀

出國先留步！4機場免費製作「金色福馬紅包」 北中南5處開印

6旬婦3度罹癌全治癒！醫揭打敗腫瘤關鍵：成功有時不是奇蹟

觀光署拉抬國旅挨轟搞錯對手 網酸：住宿降6元也要發新聞稿

替小三女兒報全馬惹議…家長轟批評者「鍵盤俠」 醫界揭嚴重後果

相關新聞

品管出包？花1.65萬配頂級眼鏡卻見「小白點」 公司認疏失致歉

一名網友昨(21)日在Threads分享，自己在台灣眼鏡品牌KlassiC配了一副總價新台幣16,500元的眼鏡，卻發現鏡片上出現細小白點瑕疵，雖然瑕疵不大，仍讓她直呼「品管都沒有嗎？」該貼文引發網友熱議，也讓KlassiC官方帳號在第一時間出面回應。

刷卡像破關！瑪利歐「？磚塊」變身悠遊卡 預購方式、開賣日期一次看

喜愛超級瑪利歐遊戲的玩家們準備搶購啦！任天堂人氣遊戲《超級瑪利歐》系列中最具代表性的「？磚塊」正式化身為造型悠遊卡，完整...

搶攻旅遊商機！雄獅攜手長榮航 可樂推主題清單

搶攻2026上半年旅遊商機，雄獅旅遊宣布與長榮航空聯手推出機票限時優惠，活動期間1月26日起至1月31日下單機票再贈送e...

台中新光三越重磅回歸 「馬躍新境福袋」豪送1克拉鑽戒

農曆春節即將到來，台中新光三越百貨重磅報回歸後，宣布大年初一「馬躍新進福袋」2月5日起App準時開槍，獨家豪送市價達52...

壽司郎微風南山店1月26日開幕 首收5%清潔費引發討論

日式迴轉壽司連鎖品牌壽司郎（Sushiro）將於1月26日在微風南山 B1 開出全新型態門市，官方公告中出現的「內用將加...

7-11香蕉拿鐵爆紅！5款元寶印章筊免費送 網友實測口感、隱藏喝法曝光

迎接農曆馬年到來，超商新春話題商品搶先引爆討論熱潮。7-ELEVEN旗下CITY CAFE推出新春限定新品「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」，自1月21日開賣後，憑藉諧音寓意與可愛贈品設計，在Threads、社群平台迅速竄紅，成為近日最受矚目的便利商店飲品之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。