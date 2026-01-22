品管出包？花1.65萬配頂級眼鏡卻見「小白點」 公司認疏失致歉

一名網友昨(21)日在Threads發文抱怨，自己在台灣眼鏡品牌KlassiC配了一副總價16,500元的眼鏡，卻發現鏡片上出現細小白點瑕疵，雖然瑕疵不大，仍讓她直呼「品管都沒有嗎？」，該貼文引發網友熱議，KlassiC官方帳號也在第一時間出面回應。

不少人以為原PO指的瑕疵是蔡司鏡片的防偽Logo，原PO澄清，小白點並非防偽標誌，而是鏡片上的反光瑕疵，且以萬元以上的價格購買，覺得心理上難以接受。有網友則指出，該白點可能為鏡片鍍膜瑕疵，建議回原門市處理，

KlassiC官方帳號隨後出面回應，推斷原po的鏡框款式應是鈦金屬、定價在4980元的系列鏡框，其餘主要是訂製鏡片本身的費用。並表示鏡片瑕疵未於交付前確實檢查，屬於公司疏失，對此向顧客致歉。

官方說明，KlassiC為蔡司正式經銷商，鏡片定價依總部規範，配眼鏡均提供一個月保固，顧客可至全台門市協助處理，或聯絡客服討論更方便的解決方式。並強調已進行內部檢討，加強同仁檢查流程與教育訓練。

該起消費爭議事件也引發網友對台灣眼鏡的價格與售後服務的討論，「配蔡司8500元就快吐了，妳竟然是我的兩倍！」、「最近才在美式賣場看到1萬元的Dita跟Mykita，配蔡司鏡片可能不到16500元」，不少人認為在國外或賣場上能用更低的價格配到同等品牌的鏡框與鏡片，台灣的眼鏡市場定價普遍偏高；也有消費者分享過去在同品牌遇到鏡框彈開3次、需多次回店維修的經驗。

另有自稱是驗光師的網友指出，若鍍膜瑕疵不在視線區，多數廠商都可協助更換。若顧客對品質有疑慮，應及早聯繫門市，保障自身權益。