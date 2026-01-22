台南人的鄉愁！台中室內設計師跨足專賣「溫體牛」涮涮鍋爆紅

台中北屯14期人氣美食熱點！在台中從事室內設計十多年的林育文，因為念念不忘家鄉台南的溫體牛肉好滋味，跨足餐飲業，開設兼營溫體牛火鍋及特殊風味熱炒的專賣店「牛境溫體牛涮涮鍋」，挑選溫體牛也不假他人之手，開店不到半年，便以「肉鮮美爆汁、價格親民」在網路爆紅，成為火鍋控的口袋名單。

林育文是土生土長的台南人。他說，記憶中，從早餐開始的一天三餐，大多離不開溫體牛。長大後離鄉背井，對溫體牛的那種軟嫩滑糯的滋味與滿足感，依舊念念不忘。因此跨足餐飲業，讓中部老饕也能品嘗台南道地美食。

林育文說明，店內主打溫體牛，對肉品最講究。溫體牛是他親自到嘉義挑選的乳牛貨源，因為台南乳牛幾乎供不應求，而嘉義乳牛品質不輸台南，每天現宰後直送店內，牛隻屠宰後經專業處理，未經冷凍的鮮肉，肉質軟嫩且鎖住水分，最適合現涮現吃，只要涮上三秒鐘，入口鮮甜多汁好吃到爆。

林育文指出，牛境鍋底有紅燒、麻辣兩種風味，以鴛鴦鍋呈現；台南風味的牛肉湯吃法，將溫體牛肉放入碗中，加上薑絲，澆上熱騰騰的火鍋湯，滴二滴米酒，清甜湯頭與軟嫩肉質，完全呈現台南風味。

到牛境不只能吃火鍋，網友推薦店內招牌熱炒，有泰式酸辣涼拌牛、金沙苦瓜牛肉、蒜炒牛肉等。此外，人氣單點如麻辣貢丸與手作魚冊，也是網友推薦的必吃選項。

林育文表示，店內還提供桌邊服務，新鮮的牛肉在客人面前當場斷筋膜，並將牛肉分成三種部位呈現，讓客人更能品嘗到溫體牛的軟嫩多汁。 林育文介紹，溫體牛最適合火鍋涮煮三秒，能吃到原汁原味。記者趙容萱／攝影