台中「最美紅磚牆」！開箱烏日這家咖啡廳「偽出國」文青地標

台中市烏日區新興路上的網美「紅磚牆」大樓建築吸引路人目光，近期位於一樓的「neü & co咖啡廳」開幕，整面紅磚牆搭配現代設計風格，結合咖啡、國際金獎茶品、手作輕食等，很有文青氛圍，成為熱門打卡亮點，不少民眾驚呼，「簡直置身國外！」

這棟大樓為磐鈺營建機構旗下的「昕昕裏山」社區，整棟建築物透過引光、通風，最具特色是地面層與中央廊道等處以4萬塊紅磚串連、砌成「網美牆」，蔚為特色。

磐鈺建設董事長張立杰說，磐鈺近年來積極多角化布局，從恆笙建築、恆居設計、山鄰山林青年文旅，到磐鈺活美學文化藝術基金會與3030 Selection，旗下多元事業體皆緊扣「生活如何被好好對待」的核心，而「neü & co咖啡廳」，正是這條思考軸線向城市敞開的生活新節點，首店進駐「昕昕裏山」社區，第二店預計進駐中科特區「磐鈺雲詠」社區。

「neü & co」的空間設計由恆居設計操刀，紅磚、弧線、金屬等元素，皆取自建築本體的語言，以色彩運用與線條連續性，巧妙且細緻地轉譯至室內選材與家具選品的細節中；一樓用餐區，有吧台區、黑膠沙發區體現生活情調，窗邊區享受陽光與綠植，花格磚的四人圓桌更有相聚的暖意，上樓為文化展演區，未來將舉辦講座、展演與分享活動。

張立杰說明，店內豆單不定期更換，咖啡師精心安排依據不同處理法挑選具個性的風味表現；值得一提的是，純茶品項則是選用來自花蓮赤科山陳期泓製茶師的茶品，並屢獲國際大獎肯定。輕食餐點也是現點現做，從沙拉生菜的嚴選、到每一道餐點的擺盤細節，都延續對風味與質感的講究。 「neü & co咖啡廳」本月17日開幕。記者趙容萱／攝影 「neü & co咖啡廳」本月17日開幕。記者趙容萱／攝影 「neü & co咖啡廳」的空間設計，紅磚、弧線、金屬等元素皆取自建築本體的語言。圖／業者提供