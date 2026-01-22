台中「最美紅磚牆」！開箱烏日這家咖啡廳「偽出國」文青地標
台中市烏日區新興路上的網美「紅磚牆」大樓建築吸引路人目光，近期位於一樓的「neü & co咖啡廳」開幕，整面紅磚牆搭配現代設計風格，結合咖啡、國際金獎茶品、手作輕食等，很有文青氛圍，成為熱門打卡亮點，不少民眾驚呼，「簡直置身國外！」
這棟大樓為磐鈺營建機構旗下的「昕昕裏山」社區，整棟建築物透過引光、通風，最具特色是地面層與中央廊道等處以4萬塊紅磚串連、砌成「網美牆」，蔚為特色。
磐鈺建設董事長張立杰說，磐鈺近年來積極多角化布局，從恆笙建築、恆居設計、山鄰山林青年文旅，到磐鈺活美學文化藝術基金會與3030 Selection，旗下多元事業體皆緊扣「生活如何被好好對待」的核心，而「neü & co咖啡廳」，正是這條思考軸線向城市敞開的生活新節點，首店進駐「昕昕裏山」社區，第二店預計進駐中科特區「磐鈺雲詠」社區。
「neü & co」的空間設計由恆居設計操刀，紅磚、弧線、金屬等元素，皆取自建築本體的語言，以色彩運用與線條連續性，巧妙且細緻地轉譯至室內選材與家具選品的細節中；一樓用餐區，有吧台區、黑膠沙發區體現生活情調，窗邊區享受陽光與綠植，花格磚的四人圓桌更有相聚的暖意，上樓為文化展演區，未來將舉辦講座、展演與分享活動。
張立杰說明，店內豆單不定期更換，咖啡師精心安排依據不同處理法挑選具個性的風味表現；值得一提的是，純茶品項則是選用來自花蓮赤科山陳期泓製茶師的茶品，並屢獲國際大獎肯定。輕食餐點也是現點現做，從沙拉生菜的嚴選、到每一道餐點的擺盤細節，都延續對風味與質感的講究。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言