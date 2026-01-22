台灣虎航夏季航班第5波開賣1399元起 上午10時手刀開搶

台灣虎航2026夏季航班第5波開賣，單程未稅1399元起。台灣虎航表示，南台灣出發，台南、高雄直飛熊本、沖繩，台中、高雄直飛濟州，或到石垣島看海放空，感受最療癒的夏天，把假期一次排好排滿。

台虎夏季航班第5波開賣，銷售期間自今天上午10時起至明天晚上11時59分，旅遊期間自3月29日至10月24日。航線包括台南／高雄-熊本、台南-沖繩、台中／高雄-濟州，以及台北-石垣島、高雄-沖繩（增班開賣）。

價位方面，飛日本，台南-沖繩1599元起、台南-熊本1799元起、高雄-熊本1799元起。增班航線有高雄-沖繩1599元起（每周二、四增班）、台北-石垣島1599元起（6月2日起每周二、五增班）。飛韓國，台中-濟州1399元起、高雄-濟州1399元起。以上價格為單程未稅，開賣航線及時刻表依官網公告為準。