自幻夢部屋中顯化 LV 2026秋冬男裝給次世代玩酷子弟的備忘錄

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
最簡約素雅的雙排扣西裝，帶有對傳統、樣式風格上的尊重，承先啟後。圖／路易威登提供
最簡約素雅的雙排扣西裝，帶有對傳統、樣式風格上的尊重，承先啟後。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton）近日於巴黎時裝周期間以「永恆」為題，發表了2026秋冬系列，並構建出一個持續發展的未來衣櫥。男裝創意總監Pharrell Williams將未來主義服飾定義為不可或缺的日常，結合水滴、花園、永續織品以及對未來的想像，大秀來賓包含日星平野紫耀、韓星孔劉、美國歌手亞瑟小子，全數並合計發表了近80套全新造型。

大秀所在場地顛覆傳統，由Pharrell Williams與Not A Hotel合作打造出一方Drophaus，其靈感來自於水滴，同時也像是高科技生活風格品牌，以帶有弧度的屋頂搭配四面通透的落地玻璃，同時內裝皆使用Pharrell Williams為本次大秀設計的家具，並包含一座與L'Epée 1839合作開發的獨家「時計座鐘」、客製化硬箱，未來並將進行拍賣，以支持路易威登與聯合國兒童基金會合作十周年，Drophaus的周圍並覆蓋以大量草皮，宛如大戶人家宅邸的戶外花園。

所謂的未來仍建立在現實與傳統上，銳意蛻變，像是使用特殊紗線重現的千鳥格、人字紋布料，既延續了傳統紳士風格，同時具反光效果與未來質感。這種以傳統布料樣式但帶有全新質感的錯視戲法同樣出現在成衣與配件，像是藍色工作褲、勃根地紅色大衣和連帽衫的本體，其實使用經套染的雙面駱馬毛，LV絲綢尼龍則運用了Monogram斜紋混絲與回收尼龍，在包款與成衣上創造如皮革般光澤的防潑水與錯視質地。

Drophaus所象徵的水滴主題並延伸成為Droplets與雨滴細節，透過水晶裝飾、刺繡與針織珠光效果，並在LV Drop運動鞋與Keepall旅行袋上，成為新一代的風格造浪者、餘波盪漾，專利麂皮的Monogram Vintage Vernis則是以高光澤漆面覆於麂皮，呈現鏡面與全像感色彩深度，同時提升以柔軟度與靈活延展。

自Pharrell Williams的2024春夏男裝首秀便「盛重」登場的硬箱再度成為大秀尾聲亮點，像是硬箱Courrier 110便以皮革金屬框架重現LV品牌創辦人「阿涅爾祖宅」的Art nouveau風格花卉彩繪玻璃窗，鑲嵌1500塊手工玻璃，展現工藝、奢侈與美；Speedy P9包則以Buttersoft皮革重新設計，並提供夜光Monogram、可翻轉雙面款與VVN色調版本，看起來和傳統有些類似，但又迥異其趣，從過去穿越而來、接軌現在又閃閃發亮，最終成為一篇啟迪次世代玩酷子弟（Neo-Dandy）的風格備忘錄。

LV男裝創意總監Pharrell Williams。圖／路易威登提供
LV男裝創意總監Pharrell Williams。圖／路易威登提供
鮮紅的Monogram翻領短夾克搭配直筒咖啡色長褲，洋溢著鮮明的懷舊紳士感。圖／路易威登提供
鮮紅的Monogram翻領短夾克搭配直筒咖啡色長褲，洋溢著鮮明的懷舊紳士感。圖／路易威登提供
一座由Louis Vuitton與L'Epée 1839合作開發的獨家「時計座鐘」，是Drophaus中的超級亮點。圖／路易威登提供
一座由Louis Vuitton與L'Epée 1839合作開發的獨家「時計座鐘」，是Drophaus中的超級亮點。圖／路易威登提供
韓星孔劉。圖／路易威登提供
韓星孔劉。圖／路易威登提供
本季設計從男裝歷久不衰的經典中體現復古未來主義式的優雅，並兼容於經典剪裁與不羈的份量感。

貌似傳統布料的格紋夾克，表面並以透明亮片創造出水滴般視覺。圖／路易威登提供
貌似傳統布料的格紋夾克，表面並以透明亮片創造出水滴般視覺。圖／路易威登提供
由Pharrell Williams與Not A Hotel合作打造的Drophaus，是訂製傢俱、也是生活風格的夢幻具現。圖／路易威登提供
由Pharrell Williams與Not A Hotel合作打造的Drophaus，是訂製傢俱、也是生活風格的夢幻具現。圖／路易威登提供
日星平野紫耀。圖／路易威登提供
日星平野紫耀。圖／路易威登提供
鑲嵌1,500片玻璃的Courrier 110硬箱，展現了Art nouveau風格花卉彩繪窗。圖／路易威登提供
鑲嵌1,500片玻璃的Courrier 110硬箱，展現了Art nouveau風格花卉彩繪窗。圖／路易威登提供

