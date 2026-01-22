泰北清邁被聯合國教科文組織認定為工藝與民間藝術之都。由3名文化導覽者領路，走訪電影「泰囧」祕境湄康蓬山村；四季飯店2連泊、安納塔拉3連泊，體驗泰北獨特的頌缽瑜伽或田園瑜伽；走訪美學導師蔣勳旅居清邁屢訪的無夢寺。

有行旅「清邁 微風中的美麗與藝術」6天5夜，2月27日至3月4日。報名洽：02-8643-3543、8643-3959。

有行旅官網