室內設計師跨足台中餐飲界 牛境專賣台南溫體牛涮涮鍋

寒流來襲，正是吃火鍋的好時機！位於台中市北屯區崇德十路的「牛境溫體牛涮涮鍋」，因為肉質鮮甜「每口都爆汁」，加上價格親民，又是「室內設計師開的」，在網路上瘋傳，開店不到半年，已成為中部地區溫體牛火鍋控的最愛。

火鍋向來是台灣餐飲市場的重要支柱，扮演著極為重要的角色，不僅是年產值超過400億元的龍頭產業，它的重要性還能滿足不同消費族群的需求，種類更是繁多，市場類型涵蓋了四川麻辣、酸菜白肉、韓式石頭鍋、日式涮涮鍋、南洋風味鍋等多元風貌。

牛境溫體牛涮涮鍋老闆林育文表示，儘管火鍋種類繁多，但一般消費者最重視的還是湯頭及食材，尤其是肉類，大口吃肉，才是最能滿足吃火鍋的痛快之處。

在台中從事室內設計工作十餘年的林育文，是位土生土長的台南人。記憶中，小時候從早餐開始一天的餐點，大多離不開溫體牛，長大後離鄉背井，但對溫體牛的那種軟嫩滑糯的滋味與滿足感，依舊念念不忘。因此，林育文決定跨足台中餐飲界，在北屯區14期熱門重劃區內，開設一家兼營溫體牛火鍋及熱炒的專賣店，讓中部地區老饕也能品嚐台南故鄉好滋味。

牛境的牛肉，是林育文親自去嘉義挑選出來的乳牛，因為台南乳牛已快供不應求，而嘉義的乳牛品質不輸台南。每天現宰後直送店內，牛隻屠宰後經專業處理，未經冷凍的鮮肉，肉質保持自然的水分與軟嫩多汁的風味，最適合現涮現吃，只要涮上三秒鐘，入口鮮甜多汁好吃到爆。

牛境的鍋底有濃郁香醇的紅燒及香麻帶勁的麻辣，兩種風味以鴛鴦鍋方式呈現，每一口都能嚐到不同層次。另外店內也供應特殊風味的熱炒，有泰式酸辣涼拌牛，獨特自調醬汁搭配肩胛沙朗肉料理。林育文傳授台南風味的牛肉湯吃法，首先將溫體牛肉放入碗中，加上薑絲，澆上熱騰騰的火鍋湯，再滴二沾米酒，風味與火鍋現涮迥異，清甜湯頭與軟嫩肉質，完全呈現台南風味。

另有金沙苦瓜牛肉，鹹蛋黃炒成金沙中和苦瓜味道，配上軟嫩牛肉，非常下飯；還有蒜炒牛肉是香氣十足的家常菜。其中客人常點的麻辣貢丸及魚冊，這些都是其他地方吃不到的特殊口感。

林育文表示，店內還提供桌邊服務，新鮮的牛肉在客人面前當場斷筋膜，並將牛肉分成三種部位呈現，讓客人更能品嚐到溫體牛的軟嫩多汁。

牛境溫體牛涮涮鍋進駐北屯14期重劃區，因「室內設計師開的」在網路上瘋傳。記者宋健生/攝影 牛境的牛肉，是林育文親自去嘉義挑選出來的乳牛，每天現宰後直送店內。記者宋健生/攝影