室內設計師跨足台中餐飲界 牛境專賣台南溫體牛涮涮鍋
寒流來襲，正是吃火鍋的好時機！位於台中市北屯區崇德十路的「牛境溫體牛涮涮鍋」，因為肉質鮮甜「每口都爆汁」，加上價格親民，又是「室內設計師開的」，在網路上瘋傳，開店不到半年，已成為中部地區溫體牛火鍋控的最愛。
火鍋向來是台灣餐飲市場的重要支柱，扮演著極為重要的角色，不僅是年產值超過400億元的龍頭產業，它的重要性還能滿足不同消費族群的需求，種類更是繁多，市場類型涵蓋了四川麻辣、酸菜白肉、韓式石頭鍋、日式涮涮鍋、南洋風味鍋等多元風貌。
牛境溫體牛涮涮鍋老闆林育文表示，儘管火鍋種類繁多，但一般消費者最重視的還是湯頭及食材，尤其是肉類，大口吃肉，才是最能滿足吃火鍋的痛快之處。
在台中從事室內設計工作十餘年的林育文，是位土生土長的台南人。記憶中，小時候從早餐開始一天的餐點，大多離不開溫體牛，長大後離鄉背井，但對溫體牛的那種軟嫩滑糯的滋味與滿足感，依舊念念不忘。因此，林育文決定跨足台中餐飲界，在北屯區14期熱門重劃區內，開設一家兼營溫體牛火鍋及熱炒的專賣店，讓中部地區老饕也能品嚐台南故鄉好滋味。
牛境的牛肉，是林育文親自去嘉義挑選出來的乳牛，因為台南乳牛已快供不應求，而嘉義的乳牛品質不輸台南。每天現宰後直送店內，牛隻屠宰後經專業處理，未經冷凍的鮮肉，肉質保持自然的水分與軟嫩多汁的風味，最適合現涮現吃，只要涮上三秒鐘，入口鮮甜多汁好吃到爆。
牛境的鍋底有濃郁香醇的紅燒及香麻帶勁的麻辣，兩種風味以鴛鴦鍋方式呈現，每一口都能嚐到不同層次。另外店內也供應特殊風味的熱炒，有泰式酸辣涼拌牛，獨特自調醬汁搭配肩胛沙朗肉料理。林育文傳授台南風味的牛肉湯吃法，首先將溫體牛肉放入碗中，加上薑絲，澆上熱騰騰的火鍋湯，再滴二沾米酒，風味與火鍋現涮迥異，清甜湯頭與軟嫩肉質，完全呈現台南風味。
另有金沙苦瓜牛肉，鹹蛋黃炒成金沙中和苦瓜味道，配上軟嫩牛肉，非常下飯；還有蒜炒牛肉是香氣十足的家常菜。其中客人常點的麻辣貢丸及魚冊，這些都是其他地方吃不到的特殊口感。
林育文表示，店內還提供桌邊服務，新鮮的牛肉在客人面前當場斷筋膜，並將牛肉分成三種部位呈現，讓客人更能品嚐到溫體牛的軟嫩多汁。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言