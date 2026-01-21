硬幣大小的AI速記神隊友！soundcore Work實測 商務會議效率全面升級

快訊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
機身磁吸設計可牢牢夾在衣領上使用。記者黃筱晴／攝影
機身磁吸設計可牢牢夾在衣領上使用。記者黃筱晴／攝影

隨著生成式AI在近兩年快速成熟，「錄音筆」這項先前已經漸漸被智慧型手機邊緣化的產品，正迎來全新轉型，重回許多商務人士的懷抱。從PLAUD Note爆紅到各大品牌跟進，錄音設備已不再只是聲音儲存工具，而是能理解語意、生成摘要的智慧工作夥伴。soundcore近期也在台推出soundcore Work AI智慧錄音器，結合極致輕量化設計與ChatGPT運算能力，鎖定採訪與會議記錄市場。

soundcore Work最大亮點在於外型設計，機身本體採圓形鈕扣式造型，直徑2.32公分、重量僅10g，配戴時存在感極低，配備磁吸夾、掛頸繩及MagSafe磁吸配件，可直接夾在衣領、掛在胸前，或搭配充電盒直接吸附在手機背面使用，多樣化的使用彈性可確實解放雙手，小巧的機身也降低受訪者因看到錄音設備而產生的距離感。採用實體按鍵的設計操作直覺，一鍵開錄，透過燈號輕鬆辨識錄音狀態，也比較不容易誤觸。

而使用者最重視的AI轉錄與摘要能力，soundcore Work使用的是ChatGPT模型，支援超過100種語言，並可自動辨識不同講者進行註記，官方數據表示轉錄準確率達97%。實際使用時，「雙擊標記」功能相當實用，於訪談或會議出現關鍵內容時按2下機身即可進行即時標記，智慧摘要便會收錄該關鍵片段，提升摘要精準度，需要重聽音檔時也可以快速找到重點內容。App內亦提供超過25種筆記模板，能將對話自動整理為條列重點與待辦事項。

收音表現方面，微小機身仍具備不錯實力。雙麥克風收音範圍達半徑5公尺，稍微有點吵雜的展會現場仍能清楚捕捉主要講者聲音，背景雜音也控制得不錯。續航表現也令人安心，實測連續錄製1小時多僅耗電不到20%，官方數據搭配主機充電可擁有高達32小時的超長續航，且採用Type-C充電，外出長時間使用時便利性也很高。另外，支援iOS「Apple Find My」定位功能也是一大優點，可隨時尋找設備，不怕遺失。

不過，實測也發現幾項限制。首先是目前不支援匯入外部音檔轉錄，App只能轉錄透過soundcore Work錄製的檔案，如果忘記帶、剛好沒電，或是手機裡有先前錄製的語音備忘錄內容，都無法使用其AI功能，稍微缺乏使用彈性，有點可惜。

其次，轉錄前需手動選定單一語言，如果選錯或是內容為中英交雜的對話時，就有可能無法辨識或轉錄內容不完整。此外，AI摘要偶爾會出現「幻覺」，尤其是創新科技或冷門領域內容，建議要回放確認，避免AI幫你「超譯」。針對iPhone用戶的即時邊錄邊傳功能雖方便，但對手機耗電影響明顯，若沒有即時轉錄需求，建議先關閉App避免在背景持續運作，裝置本身可以儲存長達250小時的錄音，等需要轉錄時再連線即可。

soundcore Work共有夜鈦黑與鈦霧白2色，目前官網特價3,990元，新用戶於3月31日前完成Pro方案訂閱，免費贈送6個月使用權，每月可享受1,200分鐘轉錄額度。整體而言，soundcore Work以創新穿戴式設計與穩定錄音品質，成功解決傳統錄音筆攜帶與操作痛點，對經常進行面對面進行會議的商務人士具有極大吸引力；但在檔案匯入彈性與中英混合辨識上，期待後續有機會透過軟體更新補強。

soundcore Work可吸附在充電盒後透過MagSafe磁吸固定在手機背面使用。記者黃筱晴／攝影
soundcore Work可吸附在充電盒後透過MagSafe磁吸固定在手機背面使用。記者黃筱晴／攝影
錄音檔案則可透過Wi-Fi或藍牙高速傳輸至手機,iPhone用戶更支援邊錄邊傳。記者黃筱晴／攝影
錄音檔案則可透過Wi-Fi或藍牙高速傳輸至手機，iPhone用戶更支援邊錄邊傳。記者黃筱晴／攝影
耳機品牌soundcore加入AI錄音器戰局,soundcore Work主機僅硬幣大小,使用直覺便利。記者黃筱晴／攝影
耳機品牌soundcore加入AI錄音器戰局，soundcore Work主機僅硬幣大小，使用直覺便利。記者黃筱晴／攝影
soundcore Work鈕扣型機身本體僅2.32公分,如同硬幣一般超迷你,重量僅10公克。記者黃筱晴／攝影
soundcore Work鈕扣型機身本體僅2.32公分，如同硬幣一般超迷你，重量僅10公克。記者黃筱晴／攝影
盒裝內除了主機、充電盒,還隨附磁吸貼片、編織項鍊繩與USB-C充電線。記者黃筱晴／攝影
盒裝內除了主機、充電盒，還隨附磁吸貼片、編織項鍊繩與USB-C充電線。記者黃筱晴／攝影
如果衣服不方便夾,也可夾在隨附的掛頸繩上使用。記者黃筱晴／攝影
如果衣服不方便夾，也可夾在隨附的掛頸繩上使用。記者黃筱晴／攝影
透過App可隨時檢視、回放重要即時標記內容,全新「Anka AI語音助理」更支援超過100種語言的即時翻譯功能。記者黃筱晴／攝影
透過App可隨時檢視、回放重要即時標記內容，全新「Anka AI語音助理」更支援超過100種語言的即時翻譯功能。記者黃筱晴／攝影

實測 語言 ChatGPT

