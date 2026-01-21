台中星廚姐妹店Encore Là par Yao餐酒館暫別 粉絲期待再相遇
台中米其林一星餐廳「L'Atelier par Yao」姐妹店、位於勤美街區老宅的餐酒館「Encore Là par Yao」，正式宣告暫停營業。餐廳透過FB官方粉絲團表示，「有些準備，需要時間慢慢發酵。我們正在為下一段旅程整理步伐，也期待未來與你們再次相遇時，能帶來更值得記住的片刻。」
「Encore Là par Yao」開幕於2024年11月，由星廚主廚江曜宇（Chef Yao）親自打造。相對於「L'Atelier par Yao」的精緻法餐定位，「Encore Là par Yao」採取更親民的法式小酒館形式，強調分享美食、美酒與音樂的社交氛圍，菜單強調分享菜餚，包括里昂沙拉、法式肉凍、普羅旺斯燉菜…等，都是招牌菜色。
Chef Yao曾旅居歐洲4年以上，2020年自巴黎返國，曾於斯德哥爾摩米其林二星餐廳「Gastrologik」、倫敦米其林一星「The Clove Club」、巴黎米其林一星「Restaurant Frenchie」等餐廳歷練。
相信對於熟悉Chef Yao料理語彙的饕客而言，這次「Encore Là par Yao」的暫別並非句點，更像一段旅程中的留白，粉絲們都期待著下一次的再度相遇。
