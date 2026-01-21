世界第一餐廳Noma駐點LA！個人餐價曝光、訂位攻略看這裡
曾5度於「世界50最佳餐廳（The World's 50 Best Restaurants）」評選中拔得頭籌的丹麥新北歐料理傳奇餐廳「Noma」，正式宣佈將於今年春天前進美國洛杉磯，自3月11日至6月26日，展開為期16週的「長期駐點（long-term residency）」計畫。
不同於去年由「Noma」CEO Peter Kreiner領軍來台進行的「晚餐系列（Dinner Series）」快閃計劃，只供應4晚晚餐，並不會發展成為全新菜單；但這次在洛杉磯的長期駐點，是由創辦人暨主廚René Redzepi帶領團隊，深入探索加州的自然風土，將太平洋、高山與荒漠的在地食材，透過「Noma」的廚藝與技術，轉化為基於洛杉磯風土的全新菜單。
René Redzepi 表示：「廣闊的太平洋、一月中旬依然堆滿農產品的農夫市集。在這裡，你可以早餐吃塔可，晚餐在小巷子裡吃泰式套餐；可以在購物商圈喝到瓦哈卡莫雷醬（Oaxacan mole），也可以凌晨兩點在韓國城喝到曾祖母級風味的泡菜湯。」他說：「能在這裡烹飪，是我的夢想。」
這場難得的盛宴，即將於美西時間1月26日上午9點正式開放訂位，相當於台北時間1月27日凌晨一點；但首要條件是必須在1月23日以前完成「Noma」的電子報訂閱，才能得到訂位管道。訂位時將有10分鐘的操作時間，建議準備備用支付方式，以防刷卡問題。
「Noma」在LA的套餐餐費每人1,500元美金，折合新台幣大約48,000元，費用已包括餐費、飲品、服務費與稅金，且必須在預約時全額付清。訂位成功的賓客若需取消，僅限於用餐前四周申請，且需扣除4%的行政費用；訂位完成後，不得更改時間或轉讓他人。
除了商業訂位，「Noma 」也展現深耕在地的誠意，特別設立「餐飲同業桌（Industry Table）」邀請25歲以下的年輕從業人員免費參與，並將商業訂位收入（不含稅及退款）的1%，捐贈給在地學校，推廣健康校園飲食計畫。
