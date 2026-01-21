宏匯廣場2025拚出53億業績創新高 二期預計2029年開幕

宏匯廣場2025年適逢營運五周年，在改裝動能驅動下下，2025年交出全年業績53億元、年成長6%的成績單。接著，1月26日將與新北市簽約推出宏匯二期，宏匯廣場執行董事柯愫吟表示，預計規畫商辦大樓與公寓酒店等，約6,000坪的商場面積將打造以年輕客為主的潮流場域，預計2029年對外開幕。

宏匯廣場在2025年啟動開幕以來最大規模的品牌升級行動，全館共計118家品牌同步煥新，持續深化在地經營，也推升全年業績來到53億的新高點。今年館內UNIQLO將擴大150坪成為「新北百貨最大店」，並將重整美麗新影城撤出的8樓、10樓共2,600坪營業空間。

館內硬體也將進行優化升級，預計2月底前啟用「智慧電梯」，運用智能派梯分流設計，將提升人流調度效率，解決長期被主顧客詬病的痛點。在品牌陣容與硬體升級並進下，宏匯廣場宣示2026年度業績朝59億元目標邁進。

以新莊、三重、蘆洲、泰山及五股為主力客群的宏匯廣場，2025年啟動的改裝策略，明確鎖定家庭客層與在地日常消費需求，改裝重心聚焦於「美妝服飾、3C 科技、家居生活」三大業種，讓在地消費者無需跨區前往市中心，即可在居住的生活圈內，輕鬆購得。

開幕時即以餐飲力見長的宏匯廣場，也同步透過餐飲內容升級強化主顧客黏著度。2025年引進共17家新櫃，其中，光是2025年下半年開幕的撈王、炒湘湘、牛喜、朵頤牛排等餐飲，便合力創造突破5,000萬元的亮眼業績，帶動整體餐飲業績較2024年成長6.5%，

截至2025年底，宏匯廣場會員數突破46萬人，其中核心會員主要集中於「新三蘆五泰」生活圈，會員消費人數佔比近6成，貢獻年度消費金額近7成。

迎接農曆新年，宏匯廣場自1月29日起至2月22日新春檔期開跑，首波推出全館累計消費滿3,000元送200元購物金；2月23日至3月4日再加碼推出周一至周四單筆滿2,000元送100元回饋。

針對名品、大家電與3C採購需求，1月29日起至2月22日指定3C單筆滿1萬元送500元 ; 1月29日至2月13日名品、大家電及健康器材單筆消費滿1萬元送1,000元、2月14日至2月22日單筆滿1萬元送500元。活動期間刷玉山宏匯聯名卡全館最高可享12%回饋。