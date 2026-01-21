三商家購升級智慧零售新體驗 拿起商品看板自動秀資訊、優惠券太聰明
三商家購於2025年7月完成全通路電子價卡佈局後，持續深化智慧零售應用，今日再攜手元太科技與雲創通訊，在經濟部產業發展署「產業升級創新平台計畫（TIIP）」及產發署智慧顯示產業推動辦公室支持下，宣布邁入「智慧零售體驗店2.0」新世代，以心樸市集安居概念店作為示範場域，整合大尺寸彩色電子紙看板、電子價卡、感測器與後台AI系統，實際導入門市營運。透過即時資訊更新、智慧導購與跨品類推薦，讓科技自然融入消費者購物動線，同步提升互動體驗與營運效率。
三商家購董事總經理邱光隆表示，智慧零售2.0的核心在於「低摩擦力」設計結合AI，讓門市空間更聰明地與消費者溝通，使每一個顯示介面都能在對的時間傳遞對的內容，創造最大商業與服務價值。透過即時庫存與電子標籤的串接，門市能即時調整促銷方案、降低缺貨與人為錯誤，整體庫存天數已明顯下降。
元太科技副總經理洪集茂則指出，零售場域中與消費者接觸最頻繁的貨架標籤與看板，正是實踐低碳與數位轉型的關鍵應用。電子紙具備超低功耗特性，不僅支援零售媒體聯播網（RMN）彈性投放，更能有效協助品牌與通路落實ESG與減碳目標。
心樸市集安居店此次亮相的6大看點包括入口設置75吋類紙感全彩電子紙看板，後台一鍵操作即可即時更新內容，取代紙本POP，解決實體門市長期面臨的資訊更新耗時、人力負擔高與彈性不足等問題。貨架旁則配置13.3吋全彩電子紙看板，即時展示商品特色與促銷資訊；看板可靈活與消費者互動，像是掃描QR Code即可取得該商品優惠券，即掃即用，成為全新的數位導購與廣告版位。最特別的應用是，紅酒區酒瓶底盤內建不可見壓力感測器，拿起即觸發上方全彩電子紙看板，提供該款商品的產區介紹與搭配食材等資訊。
而結帳區也成為品牌溝通的重要節點，結帳櫃檯後方以電子紙呈現低功耗動畫，促銷內容可依庫存即時調整，提升門市導流與行銷效益。另外，目前美廉社、心樸市集的電子標籤皆支援時控價卡與即時促銷顯示，減少人力替換負荷，行銷活動也更靈活。
未來三商家購將持續攜手元太科技與雲創通訊，擴大智慧零售應用至旗下各品牌通路。邱光隆表示，美廉社今年目標店數邁向900家，心樸市集今年則希望達到10家，將逐步更新為智慧零售2.0店型。
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
