三商家購升級智慧零售新體驗 拿起商品看板自動秀資訊、優惠券太聰明

三商家購於2025年7月完成全通路電子價卡佈局後，持續深化智慧零售應用，今日再攜手元太科技與雲創通訊，在經濟部產業發展署「產業升級創新平台計畫（TIIP）」及產發署智慧顯示產業推動辦公室支持下，宣布邁入「智慧零售體驗店2.0」新世代，以心樸市集安居概念店作為示範場域，整合大尺寸彩色電子紙看板、電子價卡、感測器與後台AI系統，實際導入門市營運。透過即時資訊更新、智慧導購與跨品類推薦，讓科技自然融入消費者購物動線，同步提升互動體驗與營運效率。

三商家購董事總經理邱光隆表示，智慧零售2.0的核心在於「低摩擦力」設計結合AI，讓門市空間更聰明地與消費者溝通，使每一個顯示介面都能在對的時間傳遞對的內容，創造最大商業與服務價值。透過即時庫存與電子標籤的串接，門市能即時調整促銷方案、降低缺貨與人為錯誤，整體庫存天數已明顯下降。

元太科技副總經理洪集茂則指出，零售場域中與消費者接觸最頻繁的貨架標籤與看板，正是實踐低碳與數位轉型的關鍵應用。電子紙具備超低功耗特性，不僅支援零售媒體聯播網（RMN）彈性投放，更能有效協助品牌與通路落實ESG與減碳目標。

心樸市集安居店此次亮相的6大看點包括入口設置75吋類紙感全彩電子紙看板，後台一鍵操作即可即時更新內容，取代紙本POP，解決實體門市長期面臨的資訊更新耗時、人力負擔高與彈性不足等問題。貨架旁則配置13.3吋全彩電子紙看板，即時展示商品特色與促銷資訊；看板可靈活與消費者互動，像是掃描QR Code即可取得該商品優惠券，即掃即用，成為全新的數位導購與廣告版位。最特別的應用是，紅酒區酒瓶底盤內建不可見壓力感測器，拿起即觸發上方全彩電子紙看板，提供該款商品的產區介紹與搭配食材等資訊。

而結帳區也成為品牌溝通的重要節點，結帳櫃檯後方以電子紙呈現低功耗動畫，促銷內容可依庫存即時調整，提升門市導流與行銷效益。另外，目前美廉社、心樸市集的電子標籤皆支援時控價卡與即時促銷顯示，減少人力替換負荷，行銷活動也更靈活。

未來三商家購將持續攜手元太科技與雲創通訊，擴大智慧零售應用至旗下各品牌通路。邱光隆表示，美廉社今年目標店數邁向900家，心樸市集今年則希望達到10家，將逐步更新為智慧零售2.0店型。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

電子紙看板亦成為全新的數位導購與廣告版位，可讓供應商做即時內容推播，強化商品曝光度與銷售連動效果。記者黃筱晴／攝影

時控價卡與即時促銷顯示，減少人力替換負荷，行銷活動也更靈活。記者黃筱晴／攝影

透過電子紙看板、重量感應器與後台AI生成及數據系統的整合，即時顯示餐酒搭配建議與跨品類商品推薦。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

元太科技最新25.3吋Spectra 6電子紙顯示技術，結合水波紋轉場設計，大幅降低畫面更新時的閃爍感，提升整體視覺品質，更貼近實際零售應用需求。記者黃筱晴／攝影

（左起）元太科技副總經理洪集茂、三商家購董事總經理邱光隆、經濟部產發署電子資訊產業組科長吳洋佑以及雲創通訊總經理魏駿愷。記者黃筱晴／攝影

電子紙看板可依時段、門市屬性或促銷策略彈性投放品牌與商品內容。記者黃筱晴／攝影