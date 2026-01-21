foodpanda統計年菜新趨勢：微型年菜增、異國料理夯、熱炒成新歡

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

農曆新年倒數中！隨著家庭結構小型化、單身族比例攀升，春節的飲食消費型態正出現結構性轉變。德商foodpanda 觀察去年春節期間數據顯示，1 - 2人的小份量年菜品項年增二成，「微型年菜」甚至熱炒成為小家庭與單身族的主流；在多人用餐的圍爐餐點選擇上，日系與歐美料理的營業額成長近三成，台灣人春節餐桌正逐漸轉型為多樣化、即食的便利經濟。

因應趨勢，foodpanda與全聯、家樂福和美福食集聯手推出多達200款「微型年菜」選項，包括欣葉台菜、晶華酒店、北投老爺酒店、台南錦霞樓與刁民酸菜魚等名店，從佛跳牆、紅蟳米糕到酸菜魚一應俱全。

對於不想準備年菜、又想即時享用熱騰騰桌菜的族群，foodpanda觀察到熱炒店於春節期間訂單平均成長近二成。從各區點餐排行來看，北部消費者最愛下單的熱炒菜色為豪華澎湃的鳳梨蝦球、蔥爆牛肉與客家小炒；中部則偏好炒菠菜、菜脯蛋與蝦仁炒飯等家常料理；南部人氣前三名則由重口味的五更腸旺、三杯雞與蒜泥白肉拿下。

另外，圍爐年菜的品項選擇開始走向國際化與多元。2025年春節期間數據顯示，日系料理與歐美料理訂單於過年期間年成長破三成，其中壽司、拉麵與烏龍麵成為不少家庭的年節餐桌選項；義大利麵、披薩與炸雞亦從派對必點躍升為春節餐桌黑馬。這波轉變顯示，現代消費者更重視便利性與個人喜好，讓年夜飯從「一定要吃什麼」轉向「想吃什麼就吃什麼」，消費者不再拘泥於固定圍爐菜色，也讓異國料理正式加入春節餐桌行列。

春節 料理 年菜 foodpanda

