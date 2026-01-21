快訊

光寶科晚上七點重訊 總經理邱森彬說明收購案

獨／「京城四少」80年代一線小生近況曝 69歲男星不退休親吐現況

約晚3小時到…川普赴達沃斯論壇突返航 貝森特揭原因：歐洲何不坐下等

聽新聞
0:00 / 0:00

台北101走春亮點「皇后花園」逾10種玫瑰與多元植栽有如走進夢遊仙境

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
迎接新春，台北101四樓都會廣場呈現由CN Flower主理人凌宗湧操刀設計的「皇后花園」。圖／台北101提供
迎接新春，台北101四樓都會廣場呈現由CN Flower主理人凌宗湧操刀設計的「皇后花園」。圖／台北101提供

迎接新春，台北101於1月22日至2月22日推出「春遊秘境101」系列活動，讓民眾出門聚餐逛街也能開心走春。

台北101四樓都會廣場呈現由花藝大師、CN Flower主理人凌宗湧操刀設計的「皇后花園」，以多種植物跟超過十種玫瑰為主軸構成大型藝術花園，加上以紅心、骰子、騎士造景，彷彿走進童話夢遊仙境場景，為春節帶來童話感的走春風景。花園中匯集超過十種珍稀園藝品種的芳香玫瑰，空間配置亦搭配檀香柏、長紅木、長壽花、澳洲迷迭香等多元植栽，層層交織出感性的春日色彩。

大年初一至初三每天都有春節賀歲表演，其中初一台北101董事長賈永婕將親自出帶來新才藝，並攜手財神爺與台北101兩大萌獸舞獅「金旺旺」、「粉皮皮」，以及101吉祥物「紅金寶」、「金有錢」全館巡遊，發送101個福氣紅包袋，跟入館的民眾賀歲拜年。

館內的法國時尚精品Longchamp呼應馬年，特別以品牌經典奔馬為靈感打造「搖搖馬樂園」快閃活動，透過主題裝置、互動體驗與拍照場景設計，充滿童心與玩味，吸引年輕族群駐足體驗，也是馬年應景的打卡焦點。

B1樓層也同步迎來潮流話題快閃，高端潮流品牌EVISU首度攜手台北101推出聯名企畫，將EVISU經典丹寧與台北101「節節高升」的建築意象結合，透過牛仔褲、T恤與惠比壽神系列單品，打造限定聯名單品。同時，加州椰子集團旗下三大品牌，包括CACO、WAVE SHINE、CACO Cafe，攜手泰國人氣療癒IP「Butterbear」，3月1日前在台北101 B1推出跨足服裝與餐飲聯名的「Butterbear城市療癒計畫」。

針對春節採買購物，台北101嚴選春節送禮精品與館內8大年菜，1月22日至2月22日刷台北101聯名卡單筆每滿5,000元送200元，最高可享8%回饋。

迎接新春，台北101四樓都會廣場呈現由CN Flower主理人凌宗湧操刀設計的「皇后花園」。圖／台北101提供
迎接新春，台北101四樓都會廣場呈現由CN Flower主理人凌宗湧操刀設計的「皇后花園」。圖／台北101提供
台北101Longchamp呼應馬年，以品牌經典奔馬為靈感打造「搖搖馬樂園」快閃活動。圖／台北101提供
台北101Longchamp呼應馬年，以品牌經典奔馬為靈感打造「搖搖馬樂園」快閃活動。圖／台北101提供
鼎泰豐以招牌小籠包、紅燒牛肉麵、元盅雞湯與多款經典中式點心與麵食組成年節聚餐選擇。圖／台北101提供
鼎泰豐以招牌小籠包、紅燒牛肉麵、元盅雞湯與多款經典中式點心與麵食組成年節聚餐選擇。圖／台北101提供
EVISU首度攜手台北101推出聯名企畫，將EVISU經典丹寧與台北101建築意象結合，打造限定聯名單品。圖／台北101提供
EVISU首度攜手台北101推出聯名企畫，將EVISU經典丹寧與台北101建築意象結合，打造限定聯名單品。圖／台北101提供
江詩丹頓藝術大師系列十二生肖傳奇之馬年腕表。圖／台北101提供
江詩丹頓藝術大師系列十二生肖傳奇之馬年腕表。圖／台北101提供
Valextra小馬皮革吊飾。圖／台北101提供
Valextra小馬皮革吊飾。圖／台北101提供

台北101 春節

延伸閱讀

逛屏東潮州春節市集成停車惡夢 想快速通關看這裡

登頂台北101被酸「花瓶」　賈永婕反擊自封：地表最強網紅董事長

助蜘蛛人爬台北101 北市曝半年前就在溝通、協調26單位

爬過台北101有法國「蜘蛛人」 還有「鐵金剛」偷溜到91樓跳傘

相關新聞

宏匯廣場2025拚出53億業績創新高 二期預計2029年開幕

宏匯廣場2025年適逢營運五周年，在改裝動能驅動下下，2025年交出全年業績53億元、年成長6%的成績單。接著，1月26...

三商家購升級智慧零售新體驗 拿起商品看板自動秀資訊、優惠券太聰明

三商家購於2025年7月完成全通路電子價卡佈局後，持續深化智慧零售應用，今日再攜手元太科技與雲創通訊，在經濟部產業發展署...

台北101走春亮點「皇后花園」逾10種玫瑰與多元植栽有如走進夢遊仙境

迎接新春，台北101於1月22日至2月22日推出「春遊秘境101」系列活動，讓民眾出門聚餐逛街也能開心走春。

「犬系男孩」詹懷雲現身HOGAN 2026春夏最推搶眼女鞋點名這一雙

雖然天氣才正要進入凜冬的節奏，但春夏的活力已在場邊準備熱身！HOGAN今日在新光三越A8發表2026春夏系列，以「城市夏...

從掌心看見歷史記憶！58白金龍袖珍時光寶盒開賣 復刻60年酒標更迭

對酒品藏家而言，酒標的更迭不僅是品牌的演進，更是窺探台灣時代風貌的重要線索。迎接新春，黑松公司攜手金門酒廠推出限量新品「...

限時第2杯半價！「全家」Let’s Café阿里山極選綜合咖啡新登場　雙冠軍職人監製、絕美雲海限定杯必收

看好消費者日常對高品質、高CP值的咖啡需求持續提升，全家便利商店攜手長期合作夥伴UCC，即日起於全台逾4,400間店舖推...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。