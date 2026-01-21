台北101走春亮點「皇后花園」逾10種玫瑰與多元植栽有如走進夢遊仙境

迎接新春，台北101於1月22日至2月22日推出「春遊秘境101」系列活動，讓民眾出門聚餐逛街也能開心走春。

台北101四樓都會廣場呈現由花藝大師、CN Flower主理人凌宗湧操刀設計的「皇后花園」，以多種植物跟超過十種玫瑰為主軸構成大型藝術花園，加上以紅心、骰子、騎士造景，彷彿走進童話夢遊仙境場景，為春節帶來童話感的走春風景。花園中匯集超過十種珍稀園藝品種的芳香玫瑰，空間配置亦搭配檀香柏、長紅木、長壽花、澳洲迷迭香等多元植栽，層層交織出感性的春日色彩。

大年初一至初三每天都有春節賀歲表演，其中初一台北101董事長賈永婕將親自出馬帶來新才藝，並攜手財神爺與台北101兩大萌獸舞獅「金旺旺」、「粉皮皮」，以及101吉祥物「紅金寶」、「金有錢」全館巡遊，發送101個福氣紅包袋，跟入館的民眾賀歲拜年。

館內的法國時尚精品Longchamp呼應馬年，特別以品牌經典奔馬為靈感打造「搖搖馬樂園」快閃活動，透過主題裝置、互動體驗與拍照場景設計，充滿童心與玩味，吸引年輕族群駐足體驗，也是馬年應景的打卡焦點。

B1樓層也同步迎來潮流話題快閃，高端潮流品牌EVISU首度攜手台北101推出聯名企畫，將EVISU經典丹寧與台北101「節節高升」的建築意象結合，透過牛仔褲、T恤與惠比壽神系列單品，打造限定聯名單品。同時，加州椰子集團旗下三大品牌，包括CACO、WAVE SHINE、CACO Cafe，攜手泰國人氣療癒IP「Butterbear」，3月1日前在台北101 B1推出跨足服裝與餐飲聯名的「Butterbear城市療癒計畫」。

針對春節採買購物，台北101嚴選春節送禮精品與館內8大年菜，1月22日至2月22日刷台北101聯名卡單筆每滿5,000元送200元，最高可享8%回饋。

迎接新春，台北101四樓都會廣場呈現由CN Flower主理人凌宗湧操刀設計的「皇后花園」。圖／台北101提供 台北101Longchamp呼應馬年，以品牌經典奔馬為靈感打造「搖搖馬樂園」快閃活動。圖／台北101提供 鼎泰豐以招牌小籠包、紅燒牛肉麵、元盅雞湯與多款經典中式點心與麵食組成年節聚餐選擇。圖／台北101提供 EVISU首度攜手台北101推出聯名企畫，將EVISU經典丹寧與台北101建築意象結合，打造限定聯名單品。圖／台北101提供 江詩丹頓藝術大師系列十二生肖傳奇之馬年腕表。圖／台北101提供 Valextra小馬皮革吊飾。圖／台北101提供