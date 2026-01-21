快訊

高院院長高金枝捲霸凌爭議 傳諷女法官昏迷病女害她崩潰諮商8次

「非常寒冷」範圍擴大！15縣市低溫特報10度以下 一路凍到明天晚上

美軍下令1500名北極精兵待命 專家指疑點憂心「恐對格陵蘭動武」

聽新聞
0:00 / 0:00

「犬系男孩」詹懷雲現身HOGAN 2026春夏最推搶眼女鞋點名這一雙

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
詹懷雲今日出席HOGAN 2026春夏系列發表，展現犬系男孩的親切與義式活力。圖／HOGAN提供
詹懷雲今日出席HOGAN 2026春夏系列發表，展現犬系男孩的親切與義式活力。圖／HOGAN提供

雖然天氣才正要進入凜冬的節奏，但春夏的活力已在場邊準備熱身！HOGAN今日在新光三越A8發表2026春夏系列，以「城市夏日」（Summer in the City）為題，並將Gelato義式冰淇淋與金色陽光成為色彩靈感，「犬系男孩」詹懷雲也青春站台，輕鬆大曬街頭活力。

詹懷雲今日身穿沙丘米男士丹寧外套，並腳踩品牌最新系列的Athletic鞋款。由於最近演出新戲「何百芮的地獄戀曲」大談姐弟戀，接受專訪時詹懷雲則大方回答現實中還無姊弟戀的經驗，但同時也不排斥。由於他有「犬系男孩」的可愛封號，現場詹懷雲也親曝犬系男孩的穿搭重點在於「輕鬆、自在、有自信」；此外當被問到什麼樣的女孩穿搭最能吸引他的目光？詹懷雲則點名HOGAN經典的餅乾鞋，以鞋底條紋像是餅乾紋理又有增高效果，因此特別推薦。

HOGAN 2026春夏延續結合運動鞋履與都會風格的設計語彙，The Hogan Athletic是本季全新設計也是鞋款主打，設計以復古田徑鞋為藍本，輕盈柔軟的鞋面搭配復古跑道紋理鞋底，全新H字Logo延展至鞋跟，同時鞋底也有H Logo防滑顆粒；Hogan Crosswind則為女性設計，靈感來自滑板文化，透過柔軟納帕皮革與糖漬草莓紅、寶寶藍、牛奶糖等色調，散發夏日甜感，其中H Logo刻意挪動至鞋款前方、即便穿著寬褲也能讓人一眼辨識HOGAN經典識別。另一主力HOGAN Cool將德訓鞋輪廓融入穆勒鞋設計，並帶來草莓果醬紅、藍莓果昔藍和橘子汽水橘多雙鮮豔配色，同時HOGAN為了台灣市場並推出Pantone 2026年度色「雲舞白」、呼應台灣限定「夜空黑」，呈現對比張力。

男士系列則以休閒結構與舒適腳感為重心，H691延伸1990年代滑板鞋精神，重新定義綁帶輪廓；Hyperlight以厚底老爹鞋姿態登場，沙丘米、開心果綠與霧灰藍配色散發街頭氣息；H-Stripes主打輕量「餅乾條紋」鞋底，男女鞋分別有5公分與5.8公分高度差，搭配香草奶油、橘子蘇打與星砂繩線細節；而86er以圓潤鞋楦與記憶鞋墊打造舒適回彈感，優雅實穿。

Crosswind香草白小羊皮與糖漬紅莓logo皮革女士休閒鞋，17,600元。圖／HOGAN提供
Crosswind香草白小羊皮與糖漬紅莓logo皮革女士休閒鞋，17,600元。圖／HOGAN提供
沙丘米男士丹寧外套，20,300元。圖／HOGAN提供
沙丘米男士丹寧外套，20,300元。圖／HOGAN提供
HOGAN本季主打全新系列Athletic系列，強調以田徑跑鞋為靈感、打造雋永的懷舊風格。圖／HOGAN提供
HOGAN本季主打全新系列Athletic系列，強調以田徑跑鞋為靈感、打造雋永的懷舊風格。圖／HOGAN提供
詹懷雲穿戴的Athletic象牙灰磨面皮革與夜空藍logo男士休閒鞋，18,600元。圖／HOGAN提供
詹懷雲穿戴的Athletic象牙灰磨面皮革與夜空藍logo男士休閒鞋，18,600元。圖／HOGAN提供
Crosswind星空銀與米色logo皮革女士穆勒休閒鞋，16,600元。圖／HOGAN提供
Crosswind星空銀與米色logo皮革女士穆勒休閒鞋，16,600元。圖／HOGAN提供
Athletic橘子蘇打與彈珠汽水藍logo異材質拼接女士休閒鞋，18,600元。圖／HOGAN提供
Athletic橘子蘇打與彈珠汽水藍logo異材質拼接女士休閒鞋，18,600元。圖／HOGAN提供
Olympia開心果綠磨面皮革與撞色流蘇女士帆船鞋，19,000元。圖／HOGAN提供
Olympia開心果綠磨面皮革與撞色流蘇女士帆船鞋，19,000元。圖／HOGAN提供
除了分享今日穿搭，詹懷雲同時推薦HOGAN男女皆有的中性餅乾鞋，好走好穿、並有隱形增高效益。圖／HOGAN提供
除了分享今日穿搭，詹懷雲同時推薦HOGAN男女皆有的中性餅乾鞋，好走好穿、並有隱形增高效益。圖／HOGAN提供

設計 餅乾 穿搭

延伸閱讀

MLB／道奇簽塔克讓多隊老闆「氣炸」 揚言一定推動薪資上限

專訪／劉冠廷性愛戲自比奧運 老婆孫可芳曝二胎進度：下次可以找我

孫可芳演高中生「這點」超崩潰！合體詹懷雲大玩姊弟戀險笑場

半年內歷經罹癌、錯失金馬影帝 柯煒林豁達笑看人生：我們下次見

相關新聞

「犬系男孩」詹懷雲現身HOGAN 2026春夏最推搶眼女鞋點名這一雙

雖然天氣才正要進入凜冬的節奏，但春夏的活力已在場邊準備熱身！HOGAN今日在新光三越A8發表2026春夏系列，以「城市夏...

從掌心看見歷史記憶！58白金龍袖珍時光寶盒開賣 復刻60年酒標更迭

對酒品藏家而言，酒標的更迭不僅是品牌的演進，更是窺探台灣時代風貌的重要線索。迎接新春，黑松公司攜手金門酒廠推出限量新品「...

限時第2杯半價！「全家」Let’s Café阿里山極選綜合咖啡新登場　雙冠軍職人監製、絕美雲海限定杯必收

看好消費者日常對高品質、高CP值的咖啡需求持續提升，全家便利商店攜手長期合作夥伴UCC，即日起於全台逾4,400間店舖推...

名廚江振誠回歸！新加坡萊佛士酒店公開全新餐廳「1887 by André」

新加坡萊佛士酒店宣布，由享譽國際的名廚江振誠（André Chiang）領軍打造的最新標誌性餐廳1887 by Andr...

臺中綠美圖全新制服！APUJAN將建築轉譯為服裝 打造行動的文化風景

前身為臺中市立圖書館總館的「臺中綠美圖」去年12月正式開館，綠美圖在開幕時便以「森林中的美術館 公園中的圖書館」為號召，...

籃球魂注入經典丹寧 Jordan Brand x Levi's最新聯名亮相

繼2025年Nike發布了Levi’s x Nike Air Max 95的三款聯名配色，Levi’s經典的丹寧材質注入...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。