「犬系男孩」詹懷雲現身HOGAN 2026春夏最推搶眼女鞋點名這一雙

雖然天氣才正要進入凜冬的節奏，但春夏的活力已在場邊準備熱身！HOGAN今日在新光三越A8發表2026春夏系列，以「城市夏日」（Summer in the City）為題，並將Gelato義式冰淇淋與金色陽光成為色彩靈感，「犬系男孩」詹懷雲也青春站台，輕鬆大曬街頭活力。

詹懷雲今日身穿沙丘米男士丹寧外套，並腳踩品牌最新系列的Athletic鞋款。由於最近演出新戲「何百芮的地獄戀曲」大談姐弟戀，接受專訪時詹懷雲則大方回答現實中還無姊弟戀的經驗，但同時也不排斥。由於他有「犬系男孩」的可愛封號，現場詹懷雲也親曝犬系男孩的穿搭重點在於「輕鬆、自在、有自信」；此外當被問到什麼樣的女孩穿搭最能吸引他的目光？詹懷雲則點名HOGAN經典的餅乾鞋，以鞋底條紋像是餅乾紋理又有增高效果，因此特別推薦。

HOGAN 2026春夏延續結合運動鞋履與都會風格的設計語彙，The Hogan Athletic是本季全新設計也是鞋款主打，設計以復古田徑鞋為藍本，輕盈柔軟的鞋面搭配復古跑道紋理鞋底，全新H字Logo延展至鞋跟，同時鞋底也有H Logo防滑顆粒；Hogan Crosswind則為女性設計，靈感來自滑板文化，透過柔軟納帕皮革與糖漬草莓紅、寶寶藍、牛奶糖等色調，散發夏日甜感，其中H Logo刻意挪動至鞋款前方、即便穿著寬褲也能讓人一眼辨識HOGAN經典識別。另一主力HOGAN Cool將德訓鞋輪廓融入穆勒鞋設計，並帶來草莓果醬紅、藍莓果昔藍和橘子汽水橘多雙鮮豔配色，同時HOGAN為了台灣市場並推出Pantone 2026年度色「雲舞白」、呼應台灣限定「夜空黑」，呈現對比張力。

男士系列則以休閒結構與舒適腳感為重心，H691延伸1990年代滑板鞋精神，重新定義綁帶輪廓；Hyperlight以厚底老爹鞋姿態登場，沙丘米、開心果綠與霧灰藍配色散發街頭氣息；H-Stripes主打輕量「餅乾條紋」鞋底，男女鞋分別有5公分與5.8公分高度差，搭配香草奶油、橘子蘇打與星砂繩線細節；而86er以圓潤鞋楦與記憶鞋墊打造舒適回彈感，優雅實穿。 Crosswind香草白小羊皮與糖漬紅莓logo皮革女士休閒鞋，17,600元。圖／HOGAN提供 沙丘米男士丹寧外套，20,300元。圖／HOGAN提供 HOGAN本季主打全新系列Athletic系列，強調以田徑跑鞋為靈感、打造雋永的懷舊風格。圖／HOGAN提供 詹懷雲穿戴的Athletic象牙灰磨面皮革與夜空藍logo男士休閒鞋，18,600元。圖／HOGAN提供 Crosswind星空銀與米色logo皮革女士穆勒休閒鞋，16,600元。圖／HOGAN提供 Athletic橘子蘇打與彈珠汽水藍logo異材質拼接女士休閒鞋，18,600元。圖／HOGAN提供 Olympia開心果綠磨面皮革與撞色流蘇女士帆船鞋，19,000元。圖／HOGAN提供 除了分享今日穿搭，詹懷雲同時推薦HOGAN男女皆有的中性餅乾鞋，好走好穿、並有隱形增高效益。圖／HOGAN提供