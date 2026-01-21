自動熱食機器人90秒現煮麵 年底全台拚百間店

AI機器人餐飲品牌Yo-Kai Express在台約20至30個據點，業者說，目標年底前破百間店，今天並與泰國麵食品牌合作，在捷運西門站辦快閃活動，透過自動熱食機器人90秒就能出餐。

因應人力短缺，不少餐飲業導入AI技術，從智慧點餐到多元自動化應用，逐漸成為產業發展趨勢。

AI機器人餐飲品牌Yo-Kai Express目前在全球9大國布局超過500台機器人販賣機，創辦人林志鴻今天出席記者會告訴中央社記者，這次與泰國麵食品牌MAMA麵合作，主要看好泰國食物近年來相當受歡迎，希望透過自身平台，將具代表性的泰國美食引進台灣，讓無法出國的民眾也能品嚐到正宗泰國食物。

林志鴻指出，一般泡麵可能泡在熱水裡約3到5分鐘，即使水煮也需約5分鐘，而自動熱食機器人要在90秒出餐，關鍵在於前段製程設計，先讓麵體軟化並定型，但尚未完全熟成，待消費者點餐後再完成後續烹煮，因此出餐時麵條仍保有彈性，不易軟爛。

林志鴻表示，這次鎖定外國觀光客、年輕人較多的捷運西門站舉辦期間限定活動，未來希望將這個站點打造成國際美食交流據點，規劃每1至2個月引進不同國家的飲食文化，從先前的日本、此次的泰國，未來也不排除韓國、新加坡等，讓全世界美食都可以在台灣被吃到。

目前Yo-Kai Express在台約有20至30個據點，地點包括機場、學校、台北小巨蛋，其中桃園機場月營收超過新台幣100萬元。林志鴻表示，年底前將持續拓點，目標超過百間店。

除了Yo-Kai Express外，其他餐飲業者也積極導入智慧化設備，其中雙月食品社設置自助點餐機，提供圖像化介面與多語系選項，業者表示，有效降低第一線點餐溝通成本，並減少口誤與手寫或人工輸入造成的錯單風險。

雙月食品社目前在特定門市也設有軌道送餐設備，業者透露，目前正在試辦打包AI辨識系統，可偵測辨識餐點是否錯誤，不僅可控管品質，也可避免人為打包時的疏忽，希望未來能逐步推展至其他門市。