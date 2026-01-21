從掌心看見歷史記憶！58白金龍袖珍時光寶盒開賣 復刻60年酒標更迭

對酒品藏家而言，酒標的更迭不僅是品牌的演進，更是窺探台灣時代風貌的重要線索。迎接新春，黑松公司攜手金門酒廠推出限量新品「58白金龍袖珍時光寶盒」，精選復刻歷代五款經典白金龍設計，將60餘載的品牌傳承濃縮於掌心之中。新品預計1月26日起於「黑松酒覓」及全台各地區酒類專賣店陸續開賣，全台7-ELEVEN、全家便利商店開放預購，建議售價1,680元/組（實際價格、庫存與販售方式依通路公告為準）。

這款時光寶盒包括96毫升白金龍袖珍瓶5瓶，以及58毫升鍍金特仕版袖珍瓶1瓶，忠實還原了多處珍貴史料。從初代雙龍圖騰的復古筆觸，到早期中文標示「由右至左」的閱讀習慣，甚至是英文譯名由「Kau Liang Wine」演進至國際化「Liquor」的軌跡，每一處細微更動都經過嚴格考證，讓人在品飲間彷彿穿越時空，重溫當年的時代氛圍。

此外，貫穿五代酒標且始終如一的「FIRST QUALITY」字樣，更是 58 度金門高粱酒跨越一甲子對品質不變的承諾，精緻的復刻工藝展現了台灣在設計與文化意識上的變遷史。其中引爆藏家期待的「鎮盒之寶」，則是「鍍金特仕版袖珍瓶」，其原型為 2019 年紀念奪得舊金山世界烈酒大賽最高榮譽而推出的版本，當時一上市便造成一瓶難求的轟動。本次推出的袖珍瓶再現金獎時刻，窯製裸瓶經真空電鍍與高溫烘烤，細緻刻劃雙龍霸氣盤踞之美，成為禮盒中的視覺焦點。

「58白金龍袖珍時光寶盒」不只具備收藏價值，精緻的復刻工藝也看見台灣在語言、設計與文化意識上的變遷史，從掌心便能看見台灣珍貴的歷史記憶。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「鍍金特仕版袖珍瓶」瓶瓶皆以細緻工藝打造，象徵58白金龍奪下金獎的榮耀，增添禮盒收藏價值。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「58白金龍袖珍時光寶盒」1月26日起限量上市。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「58白金龍袖珍時光寶盒」精選復刻歷代5款酒標設計，將60餘年的品牌傳承濃縮於禮盒中。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康