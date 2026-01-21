快訊

低溫範圍擴大！15縣市低溫特報恐10度以下 一路凍到明天晚上

美軍下令1500名北極精兵待命 專家指疑點憂心「恐對格陵蘭動武」

聽新聞
0:00 / 0:00

從掌心看見歷史記憶！58白金龍袖珍時光寶盒開賣 復刻60年酒標更迭

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「58白金龍袖珍時光寶盒」復刻歷代五款經典白金龍，以及「鍍金特仕版」袖珍瓶，打造新春送禮氣派首選，1月26日起限量上市。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「58白金龍袖珍時光寶盒」復刻歷代五款經典白金龍，以及「鍍金特仕版」袖珍瓶，打造新春送禮氣派首選，1月26日起限量上市。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

對酒品藏家而言，酒標的更迭不僅是品牌的演進，更是窺探台灣時代風貌的重要線索。迎接新春，黑松公司攜手金門酒廠推出限量新品「58白金龍袖珍時光寶盒」，精選復刻歷代五款經典白金龍設計，將60餘載的品牌傳承濃縮於掌心之中。新品預計1月26日起於「黑松酒覓」及全台各地區酒類專賣店陸續開賣，全台7-ELEVEN、全家便利商店開放預購，建議售價1,680元/組（實際價格、庫存與販售方式依通路公告為準）。

這款時光寶盒包括96毫升白金龍袖珍瓶5瓶，以及58毫升鍍金特仕版袖珍瓶1瓶，忠實還原了多處珍貴史料。從初代雙龍圖騰的復古筆觸，到早期中文標示「由右至左」的閱讀習慣，甚至是英文譯名由「Kau Liang Wine」演進至國際化「Liquor」的軌跡，每一處細微更動都經過嚴格考證，讓人在品飲間彷彿穿越時空，重溫當年的時代氛圍。

此外，貫穿五代酒標且始終如一的「FIRST QUALITY」字樣，更是 58 度金門高粱酒跨越一甲子對品質不變的承諾，精緻的復刻工藝展現了台灣在設計與文化意識上的變遷史。其中引爆藏家期待的「鎮盒之寶」，則是「鍍金特仕版袖珍瓶」，其原型為 2019 年紀念奪得舊金山世界烈酒大賽最高榮譽而推出的版本，當時一上市便造成一瓶難求的轟動。本次推出的袖珍瓶再現金獎時刻，窯製裸瓶經真空電鍍與高溫烘烤，細緻刻劃雙龍霸氣盤踞之美，成為禮盒中的視覺焦點。

「58白金龍袖珍時光寶盒」不只具備收藏價值，精緻的復刻工藝也看見台灣在語言、設計與文化意識上的變遷史，從掌心便能看見台灣珍貴的歷史記憶。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「鍍金特仕版袖珍瓶」瓶瓶皆以細緻工藝打造，象徵58白金龍奪下金獎的榮耀，增添禮盒收藏價值。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「鍍金特仕版袖珍瓶」瓶瓶皆以細緻工藝打造，象徵58白金龍奪下金獎的榮耀，增添禮盒收藏價值。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「58白金龍袖珍時光寶盒」1月26日起限量上市。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「58白金龍袖珍時光寶盒」1月26日起限量上市。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「58白金龍袖珍時光寶盒」精選復刻歷代5款酒標設計，將60餘年的品牌傳承濃縮於禮盒中。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「58白金龍袖珍時光寶盒」精選復刻歷代5款酒標設計，將60餘年的品牌傳承濃縮於禮盒中。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

設計 金門

延伸閱讀

限時第2杯半價！「全家」Let’s Café阿里山極選綜合咖啡新登場　雙冠軍職人監製、絕美雲海限定杯必收

黑松復刻六十餘年歷代酒標、絕美金瓶金門高粱「袖珍時光寶盒」

結合歷史與永續 淡水古蹟博物館商店「滬尾公行」亮相

G-DRAGON成CASETiFY首位全球代言人 獨家設計系列開賣時間、款式一次看

相關新聞

「犬系男孩」詹懷雲現身HOGAN 2026春夏最推搶眼女鞋點名這一雙

雖然天氣才正要進入凜冬的節奏，但春夏的活力已在場邊準備熱身！HOGAN今日在新光三越A8發表2026春夏系列，以「城市夏...

從掌心看見歷史記憶！58白金龍袖珍時光寶盒開賣 復刻60年酒標更迭

對酒品藏家而言，酒標的更迭不僅是品牌的演進，更是窺探台灣時代風貌的重要線索。迎接新春，黑松公司攜手金門酒廠推出限量新品「...

限時第2杯半價！「全家」Let’s Café阿里山極選綜合咖啡新登場　雙冠軍職人監製、絕美雲海限定杯必收

看好消費者日常對高品質、高CP值的咖啡需求持續提升，全家便利商店攜手長期合作夥伴UCC，即日起於全台逾4,400間店舖推...

名廚江振誠回歸！新加坡萊佛士酒店公開全新餐廳「1887 by André」

新加坡萊佛士酒店宣布，由享譽國際的名廚江振誠（André Chiang）領軍打造的最新標誌性餐廳1887 by Andr...

臺中綠美圖全新制服！APUJAN將建築轉譯為服裝 打造行動的文化風景

前身為臺中市立圖書館總館的「臺中綠美圖」去年12月正式開館，綠美圖在開幕時便以「森林中的美術館 公園中的圖書館」為號召，...

籃球魂注入經典丹寧 Jordan Brand x Levi's最新聯名亮相

繼2025年Nike發布了Levi’s x Nike Air Max 95的三款聯名配色，Levi’s經典的丹寧材質注入...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。