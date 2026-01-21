限時第2杯半價！「全家」Let’s Café阿里山極選綜合咖啡新登場　雙冠軍職人監製、絕美雲海限定杯必收

快訊

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店再攜UCC推雙冠軍監製新品「Let’s Café阿里山極選綜合咖啡」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再攜UCC推雙冠軍監製新品「Let’s Café阿里山極選綜合咖啡」。圖／全家便利商店提供

看好消費者日常對高品質、高CP值的咖啡需求持續提升，全家便利商店攜手長期合作夥伴UCC，即日起於全台逾4,400間店舖推出全新「Let’s Café阿里山極選綜合咖啡」，由咖啡雙冠軍職人團隊監製把關，嚴選阿里山鄒族文化部落「優遊吧斯」頂級莊園豆，透過黃金比例拼配工藝，融合巴西與哥倫比亞咖啡豆，呈現清雅細緻的風味特色，更同步推出3款阿里山雲海意象限定杯身。

「Let’s Café阿里山極選綜合咖啡」由雙冠軍咖啡師團隊監製，從咖啡豆挑選、風味設定到拼配比例與烘焙方式，結合其專業經驗，透過黃金比例拼配工藝與中焙至中焙偏淺的分群烘焙方式，確保每一杯Let’s Café在香氣、甜感與口感表現上維持一致水準。

在風味素材選擇上，更納入來自阿里山鄒族文化部落「優遊吧斯」頂級莊園豆，搭配巴西與哥倫比亞咖啡豆以黃金比例拼配，打造台灣消費者偏好的平衡口感；前段展現清雅白花與淡淡柑橘香氣，中段帶出溫潤焦糖甜感，尾韻浮現近似烏龍茶的甘甜茶感，整體風味清爽順口、層次細緻，兼顧香氣、甜感與口感穩定度。此外，「全家」Let’s Café同步推出3款以阿里山雲海與山巒為設計靈感的限定杯身，將高山景致融入日常咖啡體驗。

「Let’s Café阿里山極選綜合咖啡」即日起於「全家」店舖開賣，阿里山極選綜合美式售價65元起、拿鐵售價75元起，2月3日前享第2杯半價優惠，會員APP「隨買跨店取」亦推出「大杯阿里山極選綜合美式6杯」或「大杯阿里山極選綜合拿鐵5杯」299元優惠組合（每會員限購5組，兌換期限至2026年4月30日）。歡慶新品上市，即日起至1月25日限時3天Let’s Café特大經典美式或特大經典拿鐵，亦享任選2件特價89元優惠。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

全家便利商店Let’s Café攜手長期合作夥伴UCC，即日起於全台逾4,400間店舖推出全新「阿里山極選綜合咖啡」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Let’s Café攜手長期合作夥伴UCC，即日起於全台逾4,400間店舖推出全新「阿里山極選綜合咖啡」。圖／全家便利商店提供

咖啡豆 阿里山 黃金

