名廚江振誠回歸！新加坡萊佛士酒店公開全新餐廳「1887 by André」

新加坡萊佛士酒店宣布，由享譽國際的名廚江振誠（André Chiang）領軍打造的最新標誌性餐廳1887 by André，將於3月31日 正式開幕，即日起開放訂位。

1887 by André以法式料理技法致敬經典菜餚，邀請饕客展開一場穿越時光的感官旅程，讓文化、工藝與料理在此交匯。萊佛士酒店表示，1887 by André的揭幕，象徵著主廚江振誠「回娘家」，並以餐廳主理人的身分重返獅城。

江振誠指出，「這裡是我成長為一名主廚的地方，是我找到歸屬、形塑料理理念的起點。選擇回到這座城市，原因其實很單純—我希望再次為新加坡打造一間具代表性的餐廳。」「1887 by André是我獻給新加坡萊佛士酒店以及這座城市的一封情書，藉此向深刻影響著我、如萬花筒般交織的文化樣貌與多元精神致敬。」

1887 by André以「taste of time」為主題，菜單靈感來自這座城市層層交織的歷史底蘊、多元文化，以及持續演進的當代創新，江振誠以創意巧思重新演繹這份經典，料理將引領饕客體驗維多利亞時代的用餐儀式感，以及萊佛士酒店早期餐廳的經典風味。此外，這處社交場域亦以嶄新形式保留並重現昔日元素，例如新加坡萊佛士酒店珍藏的銀器系列，包括二戰期間曾被埋藏於飯店園區、戰後重見天日的傳奇銀製餐車等。

1887 by André向新加坡萊佛士酒店內擁有百年輝煌歷史的Raffles Grill與Elizabethan Grill致敬，將重現萊佛士酒店餐廳的優雅風範。整體室內設計由國際知名建築暨設計大師Bill Bensley操刀，其作品以將永續理念融入設計而聞名。

1887 by André餐廳資訊

座位數：42席

營業時間：周二至周六（周日及周一公休）

訂位與洽詢：+65-6412-1816 1887 by André的料理概念多元奔放。圖/新加坡萊佛士酒店提供 江振誠主廚（André Chiang）於新加坡萊佛士酒店打造餐廳1887 by André。圖/新加坡萊佛士酒店提供 以時間、地域與傳統為靈感的食材選用，勾勒出1887 by André傳承美饌的風味。圖/新加坡萊佛士酒店提供