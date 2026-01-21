臺中綠美圖全新制服！APUJAN將建築轉譯為服裝 打造行動的文化風景

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
APUJAN為綠美圖打造圖書館與美術館的全新制服，讓美、思潮一如流動的文化風景。圖／APUJAN提供
前身為臺中市立圖書館總館的「臺中綠美圖」去年12月正式開館，綠美圖在開幕時便以「森林中的美術館 公園中的圖書館」為號召，並由知名建築師妹島和世與西澤立衛共同設計，開幕已引起討論熱潮。館方人員制服近日也全面更新，找來服裝設計師品牌APUJAN，運用綠美圖建築的鮮明灰白色，打造行走的文化風景。

APUJAN是由旅英設計師詹朴於倫敦成立，品牌設計手法常結合文學、奇幻，日前並在南港老爺行旅集結四位設計師舉辦「房門後的服裝店」，帶來驚喜選品開箱。品牌近年亦陸續與企業、各方合作，包含為雲門舞集製作舞衣、為衛武營、台灣大哥大、郭元益打造全新制服，並擔任59屆金鐘獎主視覺設計。

也由於綠美圖同時包含了美術館與圖書館，APUJAN進行設計前便與大量館員進行訪談、搜集意見回饋，綠美圖的英文字樣、館舍視覺辨識被加入服裝不同部位，以提升辨識度；藍色不規則墨流色塊被點綴在美術館工作服上半身，象徵藝術的自由，圖書館制服則以深灰為主調，再於口袋與袖口加入深藍跳色細節，像閱讀時的靈光一現，讓每一位館員在工作、歸檔、服務時都像紙本中的思潮，並讓閱讀自然融入生活、改變生活。

寬袖、多扣的袖口設計，保留工作時的自由度同時增加了裝飾性。圖／APUJAN提供
簡約的設計、結合色彩與幾何，是APUJAN從建築語彙中轉譯為服裝設計。圖／APUJAN提供
APUJAN是由旅英設計師詹朴於倫敦成立，品牌近年亦陸續與企業、各方合作，並擔任59屆金鐘獎主視覺設計。圖／APUJAN提供
