臺中綠美圖全新制服！APUJAN將建築轉譯為服裝 打造行動的文化風景
前身為臺中市立圖書館總館的「臺中綠美圖」去年12月正式開館，綠美圖在開幕時便以「森林中的美術館 公園中的圖書館」為號召，並由知名建築師妹島和世與西澤立衛共同設計，開幕已引起討論熱潮。館方人員制服近日也全面更新，找來服裝設計師品牌APUJAN，運用綠美圖建築的鮮明灰白色，打造行走的文化風景。
APUJAN是由旅英設計師詹朴於倫敦成立，品牌設計手法常結合文學、奇幻，日前並在南港老爺行旅集結四位設計師舉辦「房門後的服裝店」，帶來驚喜選品開箱。品牌近年亦陸續與企業、各方合作，包含為雲門舞集製作舞衣、為衛武營、台灣大哥大、郭元益打造全新制服，並擔任59屆金鐘獎主視覺設計。
也由於綠美圖同時包含了美術館與圖書館，APUJAN進行設計前便與大量館員進行訪談、搜集意見回饋，綠美圖的英文字樣、館舍視覺辨識被加入服裝不同部位，以提升辨識度；藍色不規則墨流色塊被點綴在美術館工作服上半身，象徵藝術的自由，圖書館制服則以深灰為主調，再於口袋與袖口加入深藍跳色細節，像閱讀時的靈光一現，讓每一位館員在工作、歸檔、服務時都像紙本中的思潮，並讓閱讀自然融入生活、改變生活。
