籃球魂注入經典丹寧 Jordan Brand x Levi's最新聯名亮相

繼2025年Nike發布了Levi’s x Nike Air Max 95的三款聯名配色，Levi’s經典的丹寧材質注入Air Max 95的經典輪廓。現在，Jordan Brand 與Levi's推出全新聯名系列，包括全新Air Jordan 3與服裝系列。

這次聯名系列以Air Jordan 3為核心單品，共推出三款配色，每雙鞋款均飾有經典Jumpman標誌，並在鞋面呈現Levi's紅旗標。「Rigid」配色於鞋面採用靛藍丹寧布料，配以黑色象紋細節；「Black」配色結合黑色荔枝紋皮革與黑色丹寧布料，內層黑色丹寧透出灰色調，搭配奶油色中底，後跟採用黑色丹寧刺繡的Nike Air標誌。

為慶祝農曆新年，將於大中華區、日本及韓國限定發售「Year of the Horse」馬年配色，未經染色原棉色調丹寧布、馬毛拼接及提花後跟標，鞋舌內側配有紅色鎖鏈繡工法織入「Year of the Horse」字樣。

聯名鞋款配色在右腳飾有Levi’s Red Tab經典紅標、Jumpman標誌，以及印有Levi’s經典美鈔圖形「This is a pair of Levi’s」的紅色鞋墊。

服飾部分，聯名美式足球球衣打造短版寬鬆輪廓，透過紅色霧面與亮面拼接設計，呈現鮮明對比，並於細節處加入聯名標籤，將Jordan Brand具代表性的Wings標誌與Levi’s經典雙馬標誌融合，展現聯名特色。

另一項重點單品，復古拼接皮革棒球外套採用皮革袖身、梅爾頓羊毛衣身與鋪棉緞面內襯，運用異材質拼接打造層次感。外套上裝飾取材自兩大品牌典藏的復古圖像，其中「牛仔騎牛」刺繡徽章向公牛隊傳奇Michael Jordan致敬。

Jordan Brand x Levi's聯名系列首波將於 1 月 24 日起至指定零售店點發售。 Jordan 3 x Levi’s黑色丹寧拼接，7,200元。圖／Levi’s提供 Jordan Brand x Levi's最新聯名系列，將丹寧與Jordan Brand代表的籃球與街頭文化，碰撞出新火花。圖／Jordan Brand、Levi’s提供 Jordan 3 x Levi’s原色丹寧拼接，7,200元。圖／Levi’s提供 Jordan Brand x Levi's全新聯名系列。圖／Jordan Brand、Levi’s提供 Jordan Brand x Levi's全新聯名系列。圖／Jordan Brand、Levi’s提供 Jordan Brand x Levi's美式足球球衣，4,480元。圖／Levi’s提供 Jordan Brand x Levi's復古拼接棒球外套，20,680元。圖／Levi’s提供