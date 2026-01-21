快訊

獨／濱海作戰指揮部7月成軍 機動反艦飛彈將進駐淡水八里兩岸

川普乘空軍一號突遇「電力問題」！追蹤圖曝高空急轉彎折返基地

2台灣人失聯！阿蘇降雪急凍零下4.2度 熊本消防認了「難派無人機」

《冠軍之路》電影紀錄片上映 台灣隊長陳傑憲複習勝利心法

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
影片導演龍男・以撒克・凡亞思，及職棒會長蔡其昌、奧運拳擊金牌選手林郁婷、奧運跆拳道銅牌選手羅嘉翎，觀影後合影。中華職棒／提供
影片導演龍男・以撒克・凡亞思，及職棒會長蔡其昌、奧運拳擊金牌選手林郁婷、奧運跆拳道銅牌選手羅嘉翎，觀影後合影。中華職棒／提供

年度最熱血紀錄片《冠軍之路》口碑持續發酵，隨著2026年3月第六屆世界棒球經典賽即將開打，中華代表隊已於高雄國家運動訓練中心正式展開集訓。中華職棒持續以實際行動力挺台灣運動員，20日特別於高雄包場放映《冠軍之路》，邀請即將投入國際賽事的中華隊選手觀影。

此次包場觀影由台灣隊長陳傑憲領軍，邀請本屆經典賽中華隊出賽選手一同參與，並特別邀請奧運柔道銀牌選手楊勇緯、奧運跆拳道銅牌選手羅嘉翎，以及奧運拳擊金牌選手林郁婷到場觀影，展現跨項目運動員彼此加油、共同集氣的精神。

中華職棒會長蔡其昌亦親自出席，偕同總教練曾豪駒，以及打擊教練彭政閔、高國輝，投手教練王建民、林岳平，首席教練高志綱，內野教練陳江和，以及外野兼跑壘教練張建銘，與本屆世界棒球經典賽選手一同重溫《冠軍之路》所記錄的熱血與信念。

《冠軍之路》導演龍男・以撒克・凡亞思在映後表示：「你們的故事，透過這部片子，讓更多人看見他們自己可能成為的樣子。每個人都在走自己的冠軍之路，希望這部電影能繼續走，走到三月的經典賽月，有好成績的時候，它還繼續陪伴你們。」

總教練曾豪駒感性表示，「當初最大的動力，是會長跟我們說的一句話——成功帶來喜悅，失敗給你經驗，」這句話深深影響了大家。

曾豪駒說，希望說這個紀錄片不只是帶給大家感動，這是每個人生中可能都會遇到的一些事情，不管是挫折，還是希望可以讓每個人看到，縱使有時候會害怕失敗，希望勇於的去挑戰，成就更好的自己。

續任台灣隊長陳傑憲提到，「我有一群這麼棒的團隊，那麼棒的教練團，那麼棒的後勤，可是有些運動員，他只能一人隻身站在運動場上，對我來說其實那個壓力更大，必須要去分出勝負的時候，我覺得靠一個人的力量真的比較難，我很幸運有這麼棒的團隊。」

陳傑憲也說，這次看完莫名其妙的心中有一點壓力，希望藉由這次再讓他複習一下，如何跟團隊溝通、如何讓團隊更凝聚，團隊如何去打出一場勝仗。」

陳傑憲提到二刷影片心境不同，第一次看比較輕鬆，這次再看，壓力其實更大，因為我們即將穿上代表國家的球衣，去參加經典賽，我們身上背著責任也是一種榮耀。」

已經七刷《冠軍之路》的蔡其昌笑說，每一次觀看都有不同感受，提到片中曾幽默記錄球員黃恩賜差點因比賽行程無法完成婚事，蔡其昌也在現場打趣詢問球員：「有沒有人要結婚的？先把婚事處理好，免得到時候又要做人形立牌。」

《冠軍之路》記錄台灣棒球一路走來的關鍵時刻與集體記憶，從低潮、挫敗到重新凝聚信念、走上國際舞台，呈現運動員在勝負之外，更為信念與責任而戰的歷程。

中華職棒希望透過這場包場放映，讓選手們在正式上場前，重新感受「為何而戰」的初心，並將這份情感與能量，轉化為面對比賽的心理支撐，期盼選手們帶著這份感動與力量迎向即將到來的經典賽挑戰，在場上全力以赴，為自己、也為台灣而戰。

此外《冠軍之路》24日將舉辦的台北、新竹、台中3地「親子限定場」，一開放票券即秒殺，不過包場活動仍熱烈進行中，歡迎各界至《冠軍之路》粉專洽詢。《冠軍之路》由世界棒壘球總會（WBSC）、中華職業棒球大聯盟（CPBL）與多家國內媒體正式授權。

紀錄片由威剛科技、中華職棒共同出品，監製張永昌、黃瓀潢領軍，導演龍男・以撒克・凡亞思執導，並由資深球評曾文誠與王雲慶擔任顧問。《冠軍之路》現正全台盛大熱映中，邀請所有正在為夢想努力的人，走進戲院，一起感受屬於每個人的冠軍之路。

台灣隊長陳傑憲訴說觀影心得。中華職棒／提供
台灣隊長陳傑憲訴說觀影心得。中華職棒／提供

中華職棒 運動

延伸閱讀

世界棒球經典賽將開打！陳傑憲再扛台灣隊長　刷「冠軍之路」加持榮耀

經典賽／中華隊看《冠軍之路》 陳傑憲二刷完莫名其妙有點壓力

經典賽／陳傑憲「有點裸露」接隊長 再戰中華隊有跟傷勢對話

影／中華隊備戰世界棒球經典賽開訓 陳傑憲續任隊長

相關新聞

NET疑侵權爭議有好結果 「石虎抱抱」曝雙方昨會面：將展開後續合作

台灣服飾品牌NET推出的「電繡石虎」系列，圖案與Line貼圖「石虎抱抱」圖案高度雷同，NET昨天將該系列下架。「石虎抱抱...

國旅房價少6元…Cheap：降得我措手不及 再貼4元可買茶葉蛋

交通部觀光署19日公布的「台灣旅遊狀況調查報告」指出，旅館業（含觀光旅館及民宿）去年1至9月平均房價為2954元，較前1...

臺中綠美圖全新制服！APUJAN將建築轉譯為服裝 打造行動的文化風景

前身為臺中市立圖書館總館的「臺中綠美圖」去年12月正式開館，綠美圖在開幕時便以「森林中的美術館 公園中的圖書館」為號召，...

籃球魂注入經典丹寧 Jordan Brand x Levi's最新聯名亮相

繼2025年Nike發布了Levi’s x Nike Air Max 95的三款聯名配色，Levi’s經典的丹寧材質注入...

《冠軍之路》電影紀錄片上映 台灣隊長陳傑憲複習勝利心法

年度最熱血紀錄片《冠軍之路》口碑持續發酵，隨著2026年3月第六屆世界棒球經典賽即將開打，中華代表隊已於高雄國家運動訓練...

全家再攜UCC推新品 阿里山極選綜合咖啡65元開喝

看好消費者日常對高品質、高CP值的咖啡需求持續提升，Let's Café 攜手長期合作夥伴UCC，即日起於全台逾4,40...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。