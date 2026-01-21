快訊

全家再攜UCC推新品 阿里山極選綜合咖啡65元開喝

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
看好消費者日常對高品質、高CP值的咖啡需求持續提升，Let's Café 攜手長期合作夥伴UCC，即日起於全台逾4,400間店舖推出全新「阿里山極選綜合咖啡」，更同步推出3款阿里山雲海意象限定杯身。

「Let's Café阿里山極選綜合咖啡」由雙冠軍咖啡師團隊監製，從咖啡豆挑選、風味設定到拼配比例與烘焙方式，結合其專業經驗，透過黃金比例拼配工藝與中焙至中焙偏淺的分群烘焙方式，確保每一杯Let's Café在香氣、甜感與口感表現上維持一致水準，回應消費者對品質穩定與風味平衡的期待。在風味素材選擇上，更納入來自阿里山鄒族文化部落「優遊吧斯」頂級莊園豆，搭配巴西與哥倫比亞咖啡豆以黃金比例拼配，打造台灣消費者偏好的平衡口感；前段展現清雅白花與淡淡柑橘香氣，中段帶出溫潤焦糖甜感，尾韻浮現近似烏龍茶的甘甜茶感，整體風味清爽順口、層次細緻，兼顧香氣、甜感與口感穩定度。此外，「全家」Let's Café同步推出 3 款以阿里山雲海與山巒為設計靈感的限定杯身，將高山景致融入日常咖啡體驗。

「Let's Café阿里山極選綜合咖啡」即日起於「全家」店舖開賣，2月3日前享第2杯半價優惠，會員APP隨買跨店取亦推出「大杯阿里山極選綜合美式6杯」或「大杯阿里山極選綜合拿鐵5杯」299元優惠組合（每會員限購5組，兌換期限至115/04/30）；歡慶新品上市，即日起至1月25日限時3天，Let's Café特大經典美式或特大經典拿鐵，亦享任選2件特價89元優惠，共邀消費者到「全家」，從經典到新品，輕鬆品嚐多元風味的日常咖啡。

