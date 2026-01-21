快訊

NET疑侵權爭議有好結果 「石虎抱抱」曝雙方昨會面：將展開後續合作

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為本土服飾品牌NET封館提供弱勢家庭挑選新衣。本報資料照片

台灣服飾品牌NET推出的「電繡石虎」系列，圖案與Line貼圖「石虎抱抱」圖案高度雷同，NET昨天將該系列下架。「石虎抱抱」團隊昨深夜在臉書發文，指NET第一時間坦承疏失、表達歉意，雙方已達成初步共識，將朝向「商業授權」模式展開後續合作。

NET十多年來與家扶中心合作，春節前舉辦封館活動，讓弱勢家庭挑選新衣，善心企業形象深植人心。傳出疑似抄襲風波，引起討論。不過，如今有好結果。

石虎抱抱團隊表示，昨天已與NET團隊完成會面，針對本次事件，NET在第一時間便展現企業擔當，不僅迅速且確實地坦承疏失、表達歉意，更主動提出具體的解決方案，展現出極高的誠意。目前雙方已達成初步共識，將朝向「商業授權」模式展開後續合作。為確保流程嚴謹，該商品現已暫時下架，待細節塵埃落定後，會第一時間向大家報告。

石虎抱抱團隊表示，「感謝虎友們這一兩天內的關心與支持，這對我們來說非常重要！」網友表示，「太好了，希望能看到正版的石虎T」、「期待商品上架」、「NET展現了最大的誠意喔！給讚」、「好棒，又可以買一波了」、「希望有更多好看的衣服」。

