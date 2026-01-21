肯德基才剛漲！拿坡里反向祭出8塊烤雞、蛋塔6入皆199元狠甩同業

肯德基20日才調漲餐點價格，速食同業拿坡里披薩．炸雞21日立刻反向操作，推出「抗漲有感」方案，迎戰年節旺季，形成與肯德基一前一後的鮮明對比。隨著品牌間持續較勁，今年春節速食市場的價格攻防戰恐將更加激烈。

拿坡里指出，因應消費者近期對速食價格敏感度升高，公司選擇以「回饋一次到位」方式加碼優惠，推出經典烤雞組合特價 199 元，原價 520 元、現省 321 元，活動自即日起至 2 月 8 日止。烤雞組合內容包含 2 隻雞腿、2 塊腿排、2 塊雞翅及 2 支山賊烤雞翅，一次即可品嘗多部位口感，強調「抗漲、守荷包」的實質感受。

業者表示，普羅旺斯烤雞使用獨家香料醃製，高溫烘烤後外皮金黃、肉質保有多汁口感；山賊烤雞翅則以特製醬料刷醬，鹹甜層次受到許多老顧客青睞。年節前夕聚餐需求旺盛，烤雞組合預期將成為家庭客層的高 CP 值選擇。

為搶攻春節期間的多人聚會市場，拿坡里同步推出大披薩買大送大優惠，原價 980 元、特價 490 元，全新花生嫩雞披薩與雙享口味披薩均主攻家庭及年節團聚的共食場景。花生嫩雞披薩以濃郁花生醬搭配鮮嫩雞肉與起司，鹹甜平衡；雙享披薩則一次囊括兩種人氣風味，滿足不同口味需求。

甜點部分，新上市的經典蛋塔亦成為此次抗漲主軸之一。活動期間蛋塔 6 入原價 270 元、特價 199 元，換算一顆不到34元，門市多以限量供應、經常出爐即完售。多元支付亦同步加碼，使用街口支付綁台新銀行街口豬富卡還可再享 3.5% 街口幣回饋。