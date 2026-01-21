Lisa正式加入Nike陣容！穿上經典Air Max 95亮相

快訊

矽盾不牢？美台貿易協議看似好消息 美記者投書：暗藏不安訊號

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Lisa正式成為Nike的合作夥伴，並穿上Nike經典的Air Max 95鞋款亮相。圖／摘自Nike官網
Lisa正式成為Nike的合作夥伴，並穿上Nike經典的Air Max 95鞋款亮相。圖／摘自Nike官網

運動潮流圈迎來重磅話題，BLACKPINK成員Lisa正式成為Nike的合作夥伴，並穿上Nike經典的Air Max 95鞋款亮相。

其實Lisa之前在《Deadline》世界巡迴演唱會與社群媒體穿著的私服造型中，多次曝光Nike鞋款，包括Nike LD-1000復古薄底鞋，Lisa穿著後詢問度激增，其他還有Nike Field General以及Nike x Jacquemus「Moon Shoe，Lisa搶先穿上未公開配色，炒熱聯名系列話題。

在Nike的新聞室內，Lisa分享了自己與品牌的早期記憶，「在我成為BLACKPINK練習生之前，甚至更早的時候，我只穿適合跳舞的衣服，像是運動服、寬鬆的T恤和運動鞋。我記得我存錢買了一雙Nike Dunk High訓練鞋，那時我還很小，那雙鞋是我印象深刻的Nike記憶之一」。

除了與Nike的合作，Lisa今年1月也宣布擔任街頭潮流品牌Kith Women的客座設計師（而Kith與Nike合作密切，雙方經常推出限量球鞋），Lisa將聯同創辦人Ronnie Fieg一起設計2026春夏系列，「Designed by LISA」系列預計於今年2月登場。

BLACKPINK成員時尚版圖持續擴張，代言範圍從時尚精品再到運動潮流圈，除了Jennie代言adidas Originals、Rosé代言PUMA、Jisoo代言alo Yoga。現在Lisa拿下NIKE，一團拿下運動品牌各大山頭。

Lisa正式成為Nike的合作夥伴。圖／摘自Nike官網
Lisa正式成為Nike的合作夥伴。圖／摘自Nike官網
Lisa之前在《Deadline》世界巡迴演唱會與社群媒體穿著的私服造型中，多次曝光Nike鞋款。圖／摘自IG
Lisa之前在《Deadline》世界巡迴演唱會與社群媒體穿著的私服造型中，多次曝光Nike鞋款。圖／摘自IG

