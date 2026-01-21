國旅房價少6元…Cheap：降得我措手不及 再貼4元可買茶葉蛋

交通部觀光署19日公布的「台灣旅遊狀況調查報告」指出，旅館業（含觀光旅館及民宿）去年1至9月平均房價為2954元，較前1年全年減少6元，引起討論。百萬網紅Cheap在臉書表示，根據統計，國旅房價已經沒有再瘋漲，平均下來少了6元。「這6元真的降得我措手不及」，他得趕快去訂房，省下來的錢，再貼4元就可以買茶葉蛋了。

「我是覺得官員搞錯方向了」，Cheap表示，國旅現在最大的對手不是「去年的國旅」，而是「出國旅遊」，你說房價少6元，但人家想的是多加一點錢，就能去日本體驗更好的飯店。「官員們，你要是覺得國旅只要比去年好就夠了，那會被日韓、東南亞吊起來打到哭。備品啦，拜託先恢復吧」。

其他網友表示，「現在的官員，真的都當民眾智能不足嗎」、「其實日本住宿價格跟國旅差不多，只是他們單位是日幣」、「官員現在只會說幹話了嗎」、「現在只敢一日遊，不住宿了」、「這降6元也要發新聞稿，厲害了我的國」、「還不夠買顆蛋」、「小漲3000，大跌6元」、「台灣官員真的一如既往的幽默」、「不要忘了備品都被拿掉了，只降6元，所以其實還是變貴」、「半顆茶葉蛋都買不到真的是笑爛」、「真的是很感謝政府呢」。