G-DRAGON成CASETiFY首位全球代言人 獨家設計系列開賣時間、款式一次看

大家沒猜錯，CASETiFY首位全球代言人就是橫跨音樂、時尚與藝術領域的國際指標人物G-DRAGON！不僅象徵CASETiFY邁入全新創意階段，也為品牌15周年系列活動揭開序幕，透過G-DRAGON深具文化影響力的藝術視角，試圖進一步強化品牌在全球潮流與設計圈的定位。

作為首位全球代言人，G-DRAGON的角色不再侷限於形象演繹，而是深度參與品牌年度創意方向的塑造。品牌表示，他將以自身橫跨音樂、藝術與時尚的創作能量，與CASETiFY展開長期合作，帶領品牌從電子配件出發，逐步延伸至更多生活風格領域，為15周年注入更鮮明的文化層次與當代態度。

隨著代言消息公開，CASETiFY同步揭曉首波代言人獨家系列「CHROMATIC:FORMS&HUES」，以「藝術的雙重性」為核心概念，透過結構與色彩的對比，展現理性工藝與感性創作之間的張力。系列分為「形體之藝（FORMS）」與「色彩之語（HUES）」兩大章節，完整呈現G-DRAGON標誌性的美學語言。

其中，「形體之藝」主打全新金屬波紋手機殼，選用高品質鋁合金精密打造，將CASETiFY經典波紋轉化為流動且前衛的線條設計，呈現霧銀質感的俐落工藝美學；「色彩之語」則以5款繽紛色系重新詮釋波紋手機殼，包括薄荷藍、萊姆黃，以及官網限定的烈焰橙、螢光綠與晶豔粉，透過高飽和色彩釋放強烈視覺能量，鼓勵使用者自信展現個人風格。

除手機殼外，CHROMATIC:FORMS&HUES系列亦同步推出多款金屬感與潮流元素兼具的電子配件，包括2合1金屬鏈背帶、可自由組合的金屬吊飾串珠，以及展翅天使澎澎吊飾、櫻桃愛心串珠鑰匙圈等設計，並延伸至支援MagSafe的Snappy波紋卡套與手機支架，皆透過結構與色彩詮釋藝術的雙重性。

CHROMATIC:FORMS&HUES系列將於1月26日正式開賣，CASETiFY台灣官方網站、CASETiFY STUDiO品牌概念店及蝦皮CASETiFY官方旗艦店同步販售，粉絲們又要拼手速搶下單了！ G-DRAGON將帶領品牌全系列產品從電子配件延伸至更多領域。圖／CASETiFY提供 CASETiFY正式宣布G-DRAGON成為首位全球代言人，獨家設計系列同步亮相。圖／CASETiFY提供 CHROMATIC FORMS & HUES系列以藝術雙重性為核心概念，融合結構與色彩探索創意無限可能。圖／CASETiFY提供 全新「金屬波紋手機殼」選用高品質鋁合金精密打造，將品牌標誌性的波紋手機殼紋理轉化為前衛的流動線條，呈現出俐落且具工藝美學的霧銀質感。圖／CASETiFY提供