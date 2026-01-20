「全家」再掀香菜旋風！新推「辣味香菜雞肉義大利麵、香菜蝦蝦捲」　還有開運鮮食「財庫永豐抽獎趣」

香菜控集合！全家便利商店繼10月掀起社群熱潮的「香香菜菜霜淇淋」之後，再次推出話題新品「辣味香菜雞肉義大利麵」與「香菜蝦蝦捲」；同時為預熱年味，推出紅運烏魚子紹興飯糰等6款開運鮮食，主打鮑魚、烏魚子年節等應景食材，且商品命名以及富含吉祥寓意，如「紅運」意即「鴻運」、「大雞腿」近似「大吉腿」的諧音品名，助攻新年好兆頭。

「全家」義大利麵品牌uno pasta新推出「辣味香菜雞肉義大利麵」，以香菜獨有的清爽香氣為醬汁基底，佐以甜紅椒粉醃製的鮮嫩匈牙利雞胸排，雞肉的溫和辣味與麵體醬香交織，入口柔和卻層次鮮明，最後拌入炒香菜增添清新尾韻，使整體風味更立體、香氣更飽滿，打造一款清爽卻充滿記憶點的義式創意料理，售價99元。針對喜愛清爽輕食的族群，則推薦「香菜蝦蝦捲」，粉紅色的甜菜根餅皮包裹有機香菜、鮮美蝦仁和各色蔬菜，並以墨西哥紅醬勾勒出豐富層次，售價65元。

為迎接2026馬年春節，「全家」集結象徵富有與豐收的福氣魚、年年有餘的鮑魚、寓意大吉大利的雞腿入食，推出6款開運鮮食。主推「鮑滿福氣中華燴麵」嚴選鮑魚、火腿與鮮蔬燴製而成，象徵新春開運、富貴盈滿，每份都可吃到2顆鮑魚，售價99元；瞄準年節祭拜需求的「蒜滷財運大吉腿油飯」，以木桶炊煮出Q而不爛的油飯，搭配經過炒製的金勾蝦及鮮香菇為配料，大份量雞腿以香醇蒜味慢火滷製，取其「蒜」與「算」的諧音，寓意「算你財運大吉」， 售價129元；「福氣魚四喜開運便當」以福氣魚和紅燒獅子頭的豪華雙主菜，迎來四喜開運的好彩頭，售價109元；象徵新春好運的「鴻運番茄湯麵」，售價99元；豪邁使用兩片鱈魚排的「黃金雙層鱈魚招財堡」，售價75元。

台味滿滿的圍爐必備料理烏魚子，在「全家」也可以買的到！過往要吃到烏魚子需經過繁瑣的烹調過程，且份量過大不便隨時享用，「全家」看準「單人經濟」與「隨時饗樂」趨勢，推出奢華系「紅運烏魚子紹興飯糰」，在金飯糰內餡包入帶有淡雅紹興酒香的濃醇烏魚子，鹹香飽滿，售價52元。除此之外，更把烏魚子變成高質感零食，推出「一口烏魚子」，將傳統的烏魚子切成方便入口的大小，再透過炙燒使其散發獨特的油脂香氣，以單片包裝的型態，一口一片即開即食，原價85元，新春優惠價79元，同時還推出限量版「黑金配」組合，與阿里山極選綜合咖啡中杯美式 / 拿鐵合購，可享加購價39元的超值優惠。

「全家」推出「財庫永豐抽獎趣」的活動，頭獎為價值10萬元的「開運黃金」，貳獎到肆獎為永豐金證券股票禮品卡，面額從88,888 元、8,888元到1,000元不等，1月21日至3月3日購買任一件指定開運鮮食系列商品，即獲得抽獎券一張，會員分享「全家」APP 中的指定活動連結，只要親友成功登入，再贈分享者1張抽獎券，最多可額外獲得3張。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。 全家便利商店限量開賣「一口吃烏魚子」，一口一片即開即食，新春優惠價79元，與中杯阿里山極選綜合咖啡合購可享39元加價購超值優惠。圖／全家便利商店提供 全家便利商店新推出6款開運鮮食，年節儀式感首選「鮑滿福氣中華燴麵」鮑魚入料、「蒜滷財運大吉腿油飯」過年拜拜必吃。圖／全家便利商店提供 全家便利商店預熱年味，紅運烏魚子紹興飯糰等6款開運鮮食登場，1月21日至3月3日購買指定鮮食抽10萬元黃金、8.8萬永豐金證券股票禮品卡。圖／全家便利商店提供