百貨業春節檔期 大拚場

春節連假長達九天，百貨業迎來今年首波大型檔期，業者紛紛祭出滿額回饋、會員活動與新品牌等策略搶攻走春買氣，百貨春節拚場提前開打。

遠東SOGO歲末暨春節檔期將於1月29日至2月22日登場，共計25天。今年匯集多家銀行推出滿額回饋，搭配 SOGO聯名卡可再享加碼優惠。

延續往年傳統，SOGO也將在大年初一至初三連續三天推出驚喜福袋抽獎活動，以帶動年節來客與買氣。

新光三越新春「金馬卡利 High」活動自1月22日至2月25日、為期35天。新光三越全檔期目標將突破116億元、客流量成長10%。

新光三越主管分析，2026年百貨市場挑戰與機會並存。一方面，新商場持續開出，台北有遠東Garden City、大巨蛋購物中心、台中則有「漢神洲際購物廣場」預計上半年開幕，北、中兩大生活圈零售供給同步擴張，市場競爭明顯升高；另一項挑戰來自出國潮延續，今年春節將再出現大量出國人潮，部分消費力恐分流至海外市場。惟台股維持高檔帶動財富效果，加上企業調薪與歲末獎金發放，年節消費力仍具支撐。

新光三越指出，今年春節主要成長動能仍以餐飲最為明顯。除歲末聚餐需求外，自去年底起全台陸續導入多個新品牌，包括台北站前店13樓的「果然匯」與「朵頤牛排」、信義新天地的孫麵店與青花驕麻辣鍋等，預期在尾牙與家庭聚餐拉抬下，整體餐飲業績將顯著成長。複合性業態與化妝品在尾牙、過年採購、春節禮盒推動下，預期也將帶來一波增長。

Global Mall全台八店則瞄準春節檔期成長6%，自1月22日起至2月25日推出滿額贈、會員活動、新春福袋及節慶活動等四大主軸，並擴大線上線下回饋，指定專門店滿額最高享9%回饋，全台八店力拚春節檔期業績成長6%。Global Mall去年透過會員經營、改裝效益與 OMO整合帶動全年業績成長5%，今年將以商品力、會員力與數位力三大方向推進，2026 年全年目標挑戰8%成長。

微風集團則自1月29日至2月25日推出春節檔期，主攻滿萬送萬點、滿千送千點的會員回饋，並搭配賀歲滿額禮、限定御守與紅包袋等節慶活動，藉會員經濟搶攻春節買氣。今年適逢微風集團25週年，微風信義率先完成B1全區改裝，引進Roots、The North Face、ABC-MART等品牌，同步推出品牌大使同款商品，並結合話題性活動以擴大來客。