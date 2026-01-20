快訊

倪妮、宋威龍入鏡GUCCI形象廣告《The Gathering》暢聚有姿態

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
GUCCI品牌代言人、中國男星宋威龍。圖／GUCCI提供
我們如何定義家庭？是基於無可變更的血緣，又或可以是情誼或獨特風格的共鳴？GUCCI發表2026最新形象廣告系列「The Gathering」（相聚時刻），由品牌創意總監Demna主導，包含泰星Davika Hoorne與丈夫Chantavit Dhanasevi，中國明星倪妮與宋威龍皆全數換上La Famiglia系列服裝入鏡，改也傳統對「家」的定義，時髦暢聚。

「The Gathering」延續了GUCCI自1921年以降，強調在故事性加入工藝的傳統。一向展現狂野、街頭風格的創意總監Demna不僅為本季帶入街頭視野，其中一套由灰白色短髮女士身穿白色Flora風格長禮服的造型，展現Demna的大膽創意，更有GUCCI經典元素的歷久彌新、華麗蛻變。

只見倪妮以一身俐落黑西裝手提一款GUCCI經典織帶波士頓包，尤其襯衫前的金色GG Logo項鍊畫龍點睛、為新年強勢開局；宋威龍除了具俊秀清新五官，更換上一套極窄身版輪廓的黑色皮夾克與長褲，不僅腰帶、牛仔褲口袋皆飾以品牌經典Horsebit五金裝飾，夾克皮革並有著仿舊質感，呈現歲月流逝的柔軟印記。

此之外包含國際模特兒Ana Steiner、Janeen Witherspoon、Lukas Tralmer亦在一張相片中全數「團圓」，就著粉色桌巾、10人份餐具的中式餐桌前，背景並有金色點綴的黑色屏風，完美呈現家族與團圓飯的具象意念，讓所有人以GUCCI和La Famiglia之名，展開風格的跨世代對話。

本季推薦單品中，GUCCI的倒三角形家徽重新化為銅幣或信封蠟印般的金牌，呼喚義大利時尚愛好者暖心返家、重回GUCCI懷抱。倪妮手上的一款波士頓包包則有著長形提把，讓包包更便利於手勾、或以側邊背取，同時包款側邊更有大面積的Web綠紅綠織帶，強化品牌認同。Stretch運動鞋同樣帶有經典Web綠紅綠織帶，並在鞋頭最前方外側加上銀色GG Logo，整體頗有幾分1990年代運動鞋氛圍；Zhora銜扣低跟鞋則將相當1980、1990的款式在鞋面加入Horesbit元素，低跟好踩好穿、馬銜扣金光招搖，迎向嶄新2026新一年，恣意闊步。

本次形象視覺中人物全數換上最新《La Famiglia》系列，包含圖中以經典Flora花卉風格的禮服，展現跨越世代、時空的繁盛活力。圖／GUCCI提供
Gucci家徽金屬項鍊，價格店洽。圖／GUCCI提供
Stretch運動鞋，價格店洽。圖／GUCCI提供
中國女星倪妮。圖／GUCCI提供
GUCCI發表2026全新形象廣告《The Gathering》，讓團聚成為展現時尚姿態的風格場域。圖／GUCCI提供
Gucci馬銜扣織帶波士頓手提肩背包，價格店洽。圖／GUCCI提供
Zhora馬銜扣低跟鞋，價格店洽。圖／GUCCI提供
