「台日入境事先確認」月底啟動至春節 國籍航空15航線旅客受惠

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
因應寒假與春節假期赴日旅遊高峰，台日機場再次合作實施「入境事先確認」作業，讓赴日旅遊更快速便利。圖/機場公司提供
農曆春節將至，機場公司今天表示，為縮短赴日旅客入境通關時間，將再次與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，自1月29日起至2月25日止，搭乘四家國籍航空15條航線、預計122個航班，前往日本特定機場的旅客，可利用於候機室的等待時間，預先確認入境資料，可有效縮短抵達日本機場後的通關審查時間，讓赴日旅遊更加快速便利。

機場公司表示，「台日機場入境事先確認」作業曾在2024年寒假及春節期間辦理，期間吸引許多旅客參與。今年再次與日本出入國在留管理廳合作，由中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航共有15條航線、預計122個航班參與，抵達機場除延續去年的函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、高松、熊本、鹿兒島等機場之外，今年更增加神戶、大分，共計11個機場。旅客在適用航班之櫃檯辦理報到時，航空公司會提供宣傳單及日本入國紀錄卡，由旅客自行選擇是否於候機室向審查官辦理入境事先確認，完成後可減少入境日本的境管審查程序。

機場公司指出，「台日機場入境事先確認」是由日本派遣審查官至桃園機場，旅客可利用登機前於候機室內的等待時間，透過護照確認、臉部照片拍攝及指紋採集等作業，辦理入境事先確認。旅客抵達日本機場後，僅需再次確認為本人，且完成入境事先確認的認證即可入境日本，適用對象為從台灣出發至入境日本「短期滯在」之特定航班旅客，如觀光、親人訪問及短期商務等滯在期間90天以內者，於班機起飛前30分鐘停止受理。

桃園機場 日本

