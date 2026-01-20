台日再合作「機場入境事先確認」作業 15航線、122航班受惠

國人赴日旅遊熱度未減，為縮短旅客入境通關時間，桃園機場再次與日本出入國在留管理廳合作，實施「台日機場入境事先確認」作業，自1月29日起至2月25日適用4家國籍航空的15條航線，總計有122個航班受惠。

桃園機場公司說明，「台日機場入境事先確認」作業曾於2024年寒假及春節期間辦理，期間吸引許多旅客參與，今年再次與日本出入國在留管理廳合作，由中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航共15條航線、預計122個航班參與，旅客可利用於候機室的等待時間，預先確認入境資料，縮短抵達日本機場後的通關審查時間。

機場公司指出，此次抵達機場除延續去年的函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、高松、熊本、鹿兒島等機場，更增加神戶、大分，總計11個機場，旅客在適用航班的櫃檯辦理報到時，航空公司將提供宣傳單及日本入國紀錄卡，由旅客自行選擇是否於候機室向審查官辦理入境事先確認，於班機起飛前30分鐘停止受理。

機場公司表示，「台日機場入境事先確認」是由日本派遣審查官至桃園機場，旅客可利用登機前於候機室內的等待時間，透過護照確認、臉部照片拍攝及指紋採集等作業，辦理入境事先確認。旅客抵達日本機場後，僅需再次確認為本人，且完成入境事先確認的認證即可入境，適用對象為從台灣出發至日本「短期滯在」的特定航班旅客。

機場公司說，辦理入境事先確認時，旅客除了可出示手寫的日本入國紀錄卡之外，出發前已於Visit Japan Web（VJW）完成日本入境手續資料登錄的旅客，也可選擇登入VJW操作，並出示畫面供審查人員確認。

機場公司也提醒，適逢寒假及春節假期，出國人潮較多，旅客起飛前3小時即可到櫃檯辦理報到及託運行李，至安檢線前，需先將電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，另外保溫水壺或飲料需倒水淨空，同時脫掉外套、帽子、皮帶，加快安檢流程，讓出國旅遊更順遂。 搭乘以上指定航班旅客可參與臺日機場入境事先確認作業，倘遇當日航班取消或其他特殊情況，則作業配合取消。圖／桃園機場公司提供 假期出國人潮較多，旅客應於起飛前3小時抵達機場辦理報到及託運行李，至安檢線前，將保溫水壺或飲料倒水淨空，同時脫掉外套、帽子、皮帶，以加快安檢流程。圖／桃園機場公司提供