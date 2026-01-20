Bottega Veneta 2026春節形象廣告 張艾嘉、楊祐寧皆入鏡 時髦開春

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
傳奇女星、影后張艾嘉（中）也入鏡了本次Bottega Veneta的新春創意短片與平面視覺。圖／Bottega Veneta提供
傳奇女星、影后張艾嘉（中）也入鏡了本次Bottega Veneta的新春創意短片與平面視覺。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta 推出2026新春創意短片，透過精緻視覺與敘事，探索文化共鳴與個人意識的深刻連結。短片以經典港片《甜蜜蜜》為靈感，並邀請台灣傳奇影后暨導演張艾嘉、品牌好友楊祐寧入鏡，除彰顯品牌經典工藝並融入東西方美學對話，引發觀眾對自我認同的反思。

成立於1966年的Bottega Veneta，以手工編織Intrecciato皮革聞名，1979年推出經典編織包款、1996年進一步強化織品工藝，成為義大利手工藝術代表，事實上，人與人的交流也像是皮革編織，因為交錯疊加成就了厚度、溫度與張力。

2026新春短片以「新春創意」為主題，呈現節慶喜悅與內在省思。導演巧用光影與織紋意象象徵文化交融，從威尼斯工坊延伸至亞洲春節習俗。片中主角並透過日常物件喚醒個人記憶，營造文藝復興般的詩意氛圍；無論是為生活添上鮮花、換上嶄新服裝面對來年、楊祐寧與妻子王詠穎一同騎乘腳踏車出遊，又或是張艾嘉和兒子王令塵、媳婦遊天翼引吭高歌抒發情感，春節是一種節慶的氣氛感，更是面對新年儀式的個人展現。

年節單品中，經典的Andiamo編織皮革信差包換上了紅色金屬繩結，呼應新年的喧鬧熱絡；Cavallo造型的小則接軌2026農曆生肖馬年，另有多款駿馬主題配件，包含以編織皮革打造的小馬造型吊飾，可勾掛於包款側邊、增添趣味。Bottega Veneta暢銷的Orbit Flash運動鞋今年則發表了結合涼鞋新款式，延續該系列網布、尼龍、皮革的交錯運用，量體更為輕盈並採魔鬼氈形式，穿脫方便之餘，更以輕快銀白色造型、時髦走春。

Bottega Veneta發表了新春創意短片，致敬東西方文化對家的共鳴、依戀與獨特情感。圖／翻攝自Bottega Veneta官方網站
Bottega Veneta發表了新春創意短片，致敬東西方文化對家的共鳴、依戀與獨特情感。圖／翻攝自Bottega Veneta官方網站
ANDIAMO編織皮革信差包，18萬5,800元。
ANDIAMO編織皮革信差包，18萬5,800元。
編織皮革小馬造型掛飾，33,200元。圖／Bottega Veneta提供
編織皮革小馬造型掛飾，33,200元。圖／Bottega Veneta提供
CAVALLO造型袖扣，$27,800元。圖／Bottega Veneta提供
CAVALLO造型袖扣，$27,800元。圖／Bottega Veneta提供
PINACOTECA編織皮革手提肩背包，13萬2,400元。圖／Bottega Veneta提供
PINACOTECA編織皮革手提肩背包，13萬2,400元。圖／Bottega Veneta提供
CAVALLO造型項鍊，25,700元。圖／Bottega Veneta提供
CAVALLO造型項鍊，25,700元。圖／Bottega Veneta提供
ORBIT FLASH復古休閒鞋銀白色款，34,000元。圖／Bottega Veneta提供
ORBIT FLASH復古休閒鞋銀白色款，34,000元。圖／Bottega Veneta提供

